CHP'li Tezcan: Çalınan pusulalara dışarıda tercih mühürleri vuruldu, sandıklara sokuldu!

Referandumun sorgulanmasına neden olan mühürsüz oy pusulalarının bir bölümünün seçim kurullarına gönderilen paketlerdeki eksik oylar olduğu öne sürüldü. YSK, CHP’nin eksik pusula sayısı tespiti istemini reddetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da anayasa değişikliğine referandumuna dair YSK'nın 16 Nisan'da son dakika kararıyla mühürsüz pusula ve zarflardaki oyları da geçerli saymasına ilişkin kararıyla ilgili iddiayı değerlendirdi. Tezcan, "Çalınan pusulalara dışarıda tercih mühürleri vuruldu, sonra da sandıklara sokuldu. ‘Mühürsüz pusulalar geçerli’ kararıyla da hileli oylar geçerli oldu. Paketleme hatası dedikleri şey aslında milli iradeyi paketleme” diye konuştu.

BirGün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberi şöyle:

Anayasa değişikliğinin oylandığı referandumun meşruiyetinin sorgulanmasına gerekçe oluşturan mühürsüz oy pusulaları ve zarflarla ilgili tartışmalar sürerken “Mühürsüz oylar sandık kurullarına ulaşan paketlerdeki eksik oylar mı?” sorusunu gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanının halkoyuyla seçilmesi düzenlemesi sırasında doğrudan ihale yetkisi alan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 16 Nisan referandumunda kullanılacak oy pusulaları ve zarfların basım işini cezaevlerinin İş Yurtları’na verdi. Filigranlı kâğıt da YSK tarafından temin edildi ve iş yurtlarına teslim edildi. Basımı yapılan zarf ve pusulaların seçim kurullarına 420’lik paketler halinde gönderilmesi istendi.

"Eksikler için yeniden basım"

Paketler ilçe seçim kurullarına gönderildikten sonra sayım yapan bir sandık kurulu başkanı, pusula ve zarfların eksik olduğunu tespit etti. Paketlerden çıkan oylarla olması gerekenler arasında 40 pusulaya kadar eksik oy olduğu görüldü. Aynı kurula ulaşan başka paketlerde de eksikler bulunduğunun görülmesi üzerine durum YSK’ye iletildi. YSK de ilçe seçim kurullarından rastgele paketler seçerek sayımının yapılmasını istedi. Yapılan sayım sonucu ilçe seçim kurullarından çok sayıda "paketler eksik" bildirimi geldi.

Eksikliğin nedeni "Makine ile yapılması gereken paketleme yetişmeyeceği kaygısı ile elle de yapılmış, hatta ağırlıkları tartılarak yapıldığı da söyleniyor" diye açıklandıktan sonra eksikler için yeniden pusula ve zarf basımı yapıldı. Önceki uygulamalarda eksikler için her sandığa beş oy fazla gönderilirken bu kez ‘fazla oy’ sayısı da artırıldı.

Ancak buna karşın oylama günü seçim kurullarına ve YSK’ya çok sayıda "Zarf ve pusula eksik" ihbarı ulaştı. Akşam saatlerinde YSK’nin mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin kararıyla da gözler "paketlerden eksik çıkan ve fazla basılan pusulalar ve zarflara" çevrildi.

"Çalıntı oylar sandığa sokuldu"

CHP, referandumun iptali başvurusuna gerekçe olarak bu durumu da gösterdi. YSK’ya sunulan referandumun iptali başvurusunda şu talep de yer aldı:

"Sahteliğin ispatı konusunda en önemli husus sandık kurulu mührüdür. Bu konudaki ispat yolu YSK kararı ile ortadan kaldırılmıştır. Türkiye'nin birçok yerinde, oy torbalarından eksik oy pusulası ve zarf çıkmıştır. Bu yaygın usulsüzlük, YSK tarafından paketleme hatası olarak açıklanmıştır. Oysa bundan önceki seçimlerin hiçbirine bu ölçüde yaygın eksik oy pusulası gönderilmesi söz konusu olmamıştır. Seçim kurulu ve sandık kurulu mührü olmayan zarf ve sandık kurulu mührü olmayan oy pusulalarının geçersiz olması, oyların çalınarak dışarıda hazırlanıp sandığa girmesini engelleyecek bir önlemdir. YSK kararı ile mühürsüz oy pusulası ve zarfların geçerli sayılması bu önlemi etkisiz hale getirmiştir. Bu husus, sabah oy kullanma başlamadan önce sandık kurullarına yaygın şekilde eksik oy pusulası ve zarf gönderilmesi ile birlikte ele alındığında, organize olarak filigranlı oyların önceden çalınıp sonradan sandığa sokulduğunun kanıtı olmuştur."

YSK incelemeyi de reddetti

CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu da CHP, HDP ve Vatan Partisi’nin referandumun iptali istemlerinin görüşüleceği toplantıdan önce kurula “Eksik pusulaların sayısı incelenerek karar verilsin” başvurusunda bulundu. Ancak YSK, bu incelemeyi yapmadan referandumun iptali istemini oy çokluğuyla reddetti.

Yakupoğlu, konu ile ilgili olarak BirGün’ün soruları üzerine, referandumdan önceki süreçte eksikliklerle ilgili bir olağanüstülük görmediklerini, ancak yaşanan gelişmelerden sonra kendilerinin de eksik pusulaların mühürlenmeden sandığa girdiği konusunda kuşkuları bulunduğunu söyledi.

HDP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de “Önce olağan geldi ancak mühürsüz oyların geçerli kılınması kararı ile eksik oylar birleştiğinde anlam kazandı” dedi.

"Çalınan pusulalara mühür vurdular"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da BirGün’e yaptığı açıklamada, eksik oy ve pusulaların çalındığına inandıklarını belirtti.

Tezcan, şu ifadeleri kullandı:

"Referandum sürecinde ve oylama günü yaygın bir şekilde pusula ve zarfların eksik olduğu bildirimleri gelmeye başladı. YSK'ye ‘Niye eksik’ diye sorduk, 'Paketleme hatası' dediler. 'Paketleme hatası' dediklerinin milli iradeyi paketleme planının bir parçası olduğu akşam mühürsüz oylar geçerli kabul edilince ortaya çıktı. Oy pusulalarının eksik gönderilmesi pusulaların çalındığını gösteriyor. Çalınan pusulalara dışarıda tercih mühürleri vuruldu. Ondan sonra da sandıklara sokuldu. ‘Mühürsüz oy pusulaları geçerlidir’ kararıyla da hileli oylar geçerli oldu. YSK Başkanı oyların filigranlı olduğunu söylüyor. Filigranlı olması gerçek olduğu anlamına gelmez. Oyların çalınmasına izin verir sonra da mühürsüzü geçerli sayarsan filigranı olsa ne olur olmasa ne olur?"