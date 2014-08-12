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CHP'li Tezcan: 586 imza toplayan kurultay isteyebilir, taban istemiyor

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun seçimi kaybetmesinin ardından CHP'de kurultay tartışması başladı

12 Ağustos 2014 16:32

CHP'li Emine Ülker Tarhan'ın kurultay çağrısına CHP'li Bülent Tezcan'dan yanıt geldi. Tezcan "Parti tabanı kurultay istemiyor. 586 imzayı toplayabilirlerse kurultay çağrısı yapılabilir" dedi.

CHP ve MHP'nin çatı aday olarak desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu'nun yüzde 38.4 oy alması ana muhalefet partisinde tartışmalara yol açtı.

Milletvekilleri Emine Ülker Tarhan, Süheyl Batum, Birgül Ayman Güler, İsa Gök, Nur Serter, ve Dilek Akagün Yılmaz basın toplantısı düzenledi.

Milletvekilleri adına açıklamayı yapan Emine Ülker Tarhan, kurultay çağrısında bulundu.

Muhaliflerin çağrısına parti yönetimindne ilk yanıt, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan geldi.

"Parti tabanı kurultay istemiyor" ifadesini kullanan Tezcan, "586 imzayı toplayabilirlerse kurultay çağrısı yapılabilir" şeklinde konuştu.

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