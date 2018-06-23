CHP'li Tezcan: 4 siyasi parti ve 12 STK ile Adil Seçim Platformu oluşturuldu

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP ve 12 sivil toplum kuruluşunun (STK) seçim güvenliğini sağlamak adına Adil Seçim Platformu\'nu oluşturduğunu belirterek, \"Adil Seçim Platformu bir merkezden çalışacak ve bütün bilgiler bu platformda toplanacak. 180 bin küsur sandık var. Toplam 600 bin sandık görevlisi, seçmenin oyunu korumak üzere göreve hazır. Adil Seçim Platformu bu çerçevede bir seçim yaptı ve kendi ajansını kurdu. Bu sistem anlık olarak size seçim sonuçlarını bildirecek\" dedi.

CHP Seçim İzleme ve Koordinasyon Kurulu üyeleri; Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Muharrem Erkek ve Onursal Adıgüzel, CHP Genel Merkezi\'nde seçim güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, seçim günü tüm işlerin takibinin parti genel merkezinde yapılacağını söyleyerek, şunları ifade etti:

\"Sabah erken saatlerden itibaren bütün örgütümüz ve STK gönüllülerinden oluşan bir büyük ordu Türkiye\'de seçimin güvenli yürümesi için görev yapacaklar. Teknik çalışmalarımızın tamamını bitirdik biz. Teknik altyapı program bilgisayar sandık görevlileri sabah 06.00\'dan itibaren herkes görevi başında olacak. Özellikle ortak dayanışma içinde seçim güvenliğinin sağlanması konusunda özel örnek teşkil ediyor bu seçim. 12 STK ve 4 siyasi parti sadece seçim güvenliğini sağlamak için bir platform oluşturdu. Bunun adı, Adil Seçim Platformu. Bir merkezden çalışacak ve bütün bilgiler Adil Seçil Platformu\'nda toplanacak. 180 bin küsur sandık var. Toplam 600 bin sandık görevlisi seçmenin oyunu korumak üzere göreve hazır. Bilgisayar ve teknik altyapısı hazır. Tüm sonuçlar toparlanıp buradan sağlanacak. Bir taraftan 600 bin sandık görevlisiyle oy kullanmak için bir ortak çalışma yürütecekler. İkinci aşamada bunların kamuoyuna doğru aktarılmasını sağlayacak.\"

Önemli problemleri kararlı dayanışma içinde aştıklarını vurgulayan Tezcan, \"Bu seçimde bir parti devleti ile mücadele ediyoruz. Biz bu konuda \'Millet kendi ajansını oluşturacak\' demiştik. Adil Seçim Platformu bu çerçevede bir seçim yaptı ve kendi ajansını kurdu. adilseçim.net sitesinden en doğru bilgileri almak doğru olacaktır. Bu sistem anlık olarak size seçim sonuçlarını bildirecek. Adil Seçim Platformu bu bilgileri kullanmak isteyen yayın kuruluşlarına da verecektir.\"

\'İLK DEFA SEÇMEN OLAN 100 YAŞIN ÜZERİNDE 87 KİŞİYİ TESPİT ETTİK\'

Seçim güvenliğini CHP olarak adım adım takip ettiklerini, usulsüzlüklere fırsat vermemek için kararlılıkla mücadele ettiklerini kaydeden Bülent Tezcan şöyle konuştu:

\"Türkiye\'de özel bir çalışmada 87 kişinin 100 yaşın üzerinde olduğunu tespit ettik. Bu 87 kişi ilk defa seçmen oluyorlar. Yani geçen seçimde seçmen değil, öncekinde oy kullanmamış; ilk kez tespit etti arkadaşlarımız. Bu tespiti YSK\'nın yapması gerekirdi. Konuyla ilgili YSK\'ya başvurduk. YSK bize verdiği cevapta bu kişilerin daha önceden ölüm araştırması sebebiyle kapalı kayıplardı. Şimdi aldığımız sistemde bunların durum bilgileri açık. \'Oy kullanabilir olarak güncellenmiştir\' diyor. Ya 50 yaşından 60 yaşından sonra benzer tablo varsa. Bakın Diyarbakır\'ın Karapınar ilçesinden 1895 doğumlu, adı Gülsüm, soyadı yok. İzmir Menderes\'te 1871 doğumlu, Ayşe diye birisi var, yine soyadı yok. Urfa\'nın Eyyübiye ilçesinde 1870 doğumlu, ismi Zülfü, 140 yaşında soyadı yok. Bunları adım adım takip edeceğiz. Bu illerle ilgili il örgütlerimize yazı yazdık, sandık görevlilerine talimat verdik. Bekliyoruz şimdi gelsinler oy kullanmaya. 140 yaşındaki delikanlı arkadaşlar gelsin oy kullansın bakalım. Kullansın kullanmasın teşebbüs edenle ilgili suç tespiti yapacağız. İlk kez oy kullanan 140 yaşındaki delikanlılar kimmiş? Akşam beşe kadar bu 87 kişiyi avcı gibi bekliyoruz. Bu hazırlığı yapanların caymalarını tavsiye ediyoruz yoksa gelenleri tespit edeceğiz. Milletin iradesinin çalınmasına fırsat vermeyeceğiz. YSK koltuklarına oturup bana böyle geldi diyerek sorumluluktan kurtuldu sanabilir. Herkes attığı hukuka aykırı adımın hesabını verecektir. Türkiye\'de 180 sandıkta ne varsa onları takip edeceğiz. Öyle hazırlığı olanlar varsa ava giderken avlanabilirler. Mühürsüz oyları tutanak altına alacaklardır sandık görevlileri. Vatandaşın sandığa gitmesi çok önemlidir. Hem YSK\'yı hem de sandıkları zorlayacağız. Tavsiyemiz seçim güvenliğini ihlal edecek hiçbir adıma iştirak etmemeleridir. Bunu yapmamak cezai sorumluluk gerektiren önemli bir fiildir.\"