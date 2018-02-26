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CHP'li Tezcan: 26 maddelik AKP-MHP teklifi tek adam rejim ittifakının sandıktan korktuğunun delilidir

Anayasa Komisyonu, yarın 16.00'da toplanarak 26 maddelik seçim ittifakı kanunu teklifini görüşecek

26 Şubat 2018 16:30

Hülya Karabağlı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan,  Anayasa Komisyonu'nda yarın başlayacak AKP-MHP’nin seçim ittifaklarını öngören 26 maddelik kanun teklifi görüşmelerine katılacaklarını söyledi. Komisyonda, adaletsizliği ortadan kaldırmak için mücadele edileceğini ifade eden Tezcan, “Ak Parti yüzde 51 cumhurbaşkanlığı barajından kurtulmanın, MHP de mevcut yüzde 10 barajından  kurtulmanın arayışındaydı. Her ikisi de böyle bir adaletsiz yola sarıldılar” dedi. Bu teklifle sandık güvenliğinin ortadan kaldırıldığını da ifade eden Tezcan, ”Tek adam rejimi ittifakının seçimden ve sandıktan korktuğunun bir delilidir bu teklif” diye konuştu.

Anayasa Komisyonu, yarın 16.00’da toplanarak 26 maddelik seçim ittifakı kanunu teklifi için mesaiye başlayacak. CHP ve HDP de komisyona katılacak. AKP ve MHP teklifin kısa sürede komisyon ve genel kuruldan geçirilmesini planlıyor. CHP’nin Anayasa Komisyonu Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:

Bu sistem AKpMHP’nin barajdan kurtulmak için kendilerine göre hazırladıkları yapay  bir sistem.  Haksız temsili artıran, adaletsiz uygulamaları yerleştiren, temsilde adaleti ortadan kaldıran bir sistem. AK Parti’nin yüzde 51 Cumhurbaşkanlığı  barajından, MHP de mevcut yüzde 10 barajından  kurtalmanın arayışındaydı her ikisi de kurtulmak için böyle bir adaletsiz yola sarıldılar.

“Oyları  artırmadan milletvekili  artırmanın peşindeler”

Taslağın kendisi tamamiyle oyları artırmadan milletvekili artırmaya peşindeler.  Böyle bir haksız planla başlayan çalışma önce o haksızlığı yapanlara zarar verecektir.  Önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz.  Arkadaşlarımız  bütün görüşmelere  katılıp söylenmesi gereken her şeyi söyleyecekler. Adaletsizliği ortadan kaldırmak için mücadele edecekler. Bu seçim ayrıca güvenli bir seçimi ortadan kaldıran teklif. Tek adam rejimi ittifakının seçimden ve sandıktan korktuğunun bir delilidir  bu.  Güvenli bir seçimle iktidarlığı sürdüremeyeceklerini anlamışlar ve hile hurdayla iktitarda kalmanın  peşine düşmüşler.

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