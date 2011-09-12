-CHP'li Tekin'den Yıldırım'a ziyaret İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Tekin'in, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Amasya Milletvekili Ramis Topal ve partisinin İstanbul İl Başkanı Bahri Şahin ile birlikte Yıldırım'a Metris Cezaevi'nde gerçekleştirdikleri ziyaret, yaklaşık bir saat sürdü. Ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Tekin, ''Öncelikle bugün 12 Eylül. 12 Eylül'de demokrasi mücadelesinde hayatını kaybedenlerin, önemli bedel ödeyenlerin önünde saygı ile eğiliyorum. Metris cezaevi çok önemli. Demokrasi mücadelesinde hayatını kaybetmiş ya da bedel ödemiş insanların mekanı olan bir yerdir'' dedi. 12 Eylül'ü yaratanları da şiddetle kınadığını ifade eden Tekin, Aziz Yıldırım'ı ziyarete geldiklerini, biraz sohbet ettiklerini ve sağlık durumunun son derece iyi olduğunu gördüklerini söyledi. Tekin, ''Sohbetin paylaşılacak kısmı var, paylaşılmayacak kısmı da bizde kalacak. Özellikle yasal düzenlemelerle ilgili konuştuk. Bu konuda CHP olarak, bakanlık herhangi bir teklif getirdiğinde sonuna kadar destekleyeceğimizi söyledik. Bu sorun, yasal düzenleme, sadece Fenerbahçe'nin sorunu değildir. Aynı zamanda Türkiye'deki bütün kulüplerin sorunudur'' şeklinde konuştu. Yıldırım'ın da bu konuya ilişkin düzenlemeyle ilgili kendilerinden destek istediğini belirten Tekin, ''Biz de kendilerine ve Türk futboluna destek vereceğimizi beyan ettik'' dedi. Bir gazetecinin ''Fenerbahçe'nin bugün maçı var. Bu ziyaret denk gelince akıllara 'Acaba bu bir tesadüf mü, yoksa manidar bir ziyaret mi?' sorusu geldi'' demesi üzerine Tekin, ''Yok. Yani eğer tesadüf arıyorsanız 12 Eylül ile çok tesadüf oldu. Ancak maçın bugün olduğunu bilmiyordum. Buradan Fenerbahçe'ye de Trabzonspor'a da başarılar diliyorum'' dedi. Tekin, Aziz Yıldırım'ın sağlık durumunun sorulması üzerine de ''Tabii biraz sağlık sorunu var, ancak morali çok iyi. İnsanlar tabii belli bir süre sonra her şeye alışıyor'' diye konuştu.