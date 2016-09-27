CHP’li Tekin’den ‘ortak akıl hükümeti’ çağrısı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye'nin siyasi ve iktisadi olarak zor günlerden geçtiğini söyleyerek ‘ortak akıl hükümeti’ çağrısında bulundu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre partisinin Sarıyer İlçe Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Tekin, Başbakan Binali Yıldırım'a seslenerek, "Çok ağır bir sorunla karşı karşıyayız. Sadece iç politikamızda değil, dış politikamızda başka bir sorunla karşı karşıyayız. Dünyanın hiçbir yerinde, sorunları oluşturanlar sorunları çözemezler. Burada tek çözüm sayın başbakan, süreli mi dersiniz, uzun vadeli mi, orta vadeli mi, bilemeyiz. Bir ortak akıl hükumetine ihtiyaç var” dedi.

“Yenikapı ruhu diyorsanız…”

Kamudan 150 bin kişinin işten uzaklaştırılmasının sıradan bir olay olmadığını söyleyen Tekin, "150 bin kişinin 100 bin tanesi silah kullanabilecek türdedir. Yeni bir sosyal yara yaratırız aman ha, sizin aklınızla, sizin öfkenizle bu sorunu çözmek çok zorlaşabilir. Gelin, eğer Yenikapı ruhu diyorsanız, adına milli mutabakat hükumeti mi dersiniz, ortak akıl hükümeti mi dersiniz, ne derseniz deyin, bunu halledelim" şeklinde konuştu.

“Bir ruh uydurdunuz, eyvallah”

Ana muhalefet partisine yönelik ‘Yenikapı ruhuna’ uysun çağrılarında bulunulduğunu hatırlatan Tekin, "Eyvallah. Siz bir ruh uydurdunuz, ona da Eyvallah. 'Yenikapı ruhu', bu toplumun ruhunu elinden almaksa, biz bunda yokuz. Yenikapı ruhunu oluşturmak istiyorsanız, evrensel hukuka geçeceksiniz. Yenikapı ruhuna sadık kalmak istiyorsanız, Cumhuriyetin değerlerine sadık kalacaksınız. Size her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

“Bu listeyi hangi bakanlıklar verdi?”

Cemaate yakınlıkları sebebiyle kapatılan dernek ve vakıflarla ilgili bilgilerin yer aldığı bir dosyayı kameralara gösteren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Burada 317 dernek var. 100'ün üzerinde vakıf var. Bu vakıflar bizim bildiğimiz sıradan, dandik vakıflar değil. Bütün vakıf yerlerini vermişler. Kiralamak ne kadar zor bilirsiniz. Kim veriyor bu vakıfların yerlerini. Hangi bakanlıklar, bir bakanlıktan geçmesi lazım. Devletin 5-6 kurumun geçerek bu rantı elde edenlerle ilgili ey sayın Başbakan, siz sormayacak mısınız 'Ey bakan gel bakayım buraya kardeşim', 'sen bunları hangi gerekçeyle verdin'. Niye sormuyorsunuz. Sorduğunuz zaman, size dokunacağını bildiğiniz için sormuyorsunuz." dedi.

“CHP’den başlayalım”

Hükümetin bu yöntemlerle işin içinden çıkmayacağını belirten Tekin değerlendirmelerini şöyle sürdürdü "'Bylock bulduk', 'onu bulduk', 'şunu bulduk' olmaz. Bylock'a falan gerek yok. Aynaya bakın hepiniz görürsünüz birbirinizi. Gelin bağımsız, araştırabilecek, namuslu bir şekilde soruşturabilecek bağımsız bir hukuk sistemi oluşturarak bu çetelerle ilişkisi olan hangi siyasiler varsa, sonuna kadar mücadele edelim. İzin verirseniz CHP'den başlayalım. En son size gelelim.”

“Cumhuriyetin ruhunu çıkardınız!”

Bir soru üzerine şehit sayılarının kamuoyuna yansıyandan daha çok olduğunu belirten Tekin terörün araştırılması için verdikleri önerinin iktidar tarafından reddedildiğini hatırlattı. Burdur'da milli eğitim müdürünün kadınlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı sözlere de tepki gösteren Tekin, "Şimdi ben sorarım ruh falan diyorsunuz ya, Cumhuriyetin ruhunu çıkardınız yahu. Hangi işlemi yaptınız ben merak ediyorum. O sapık müdürle ilgili hangi yasal işlemi yaptınız. Niye görevden almadınız. Kendi kadınlarınıza saygınız yok mu Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı, sayın bakanlar, siz her gün eşlerinizle geziyorsunuz erkeklerin içinde. Hadi bırakın bizim eşlerimizi, bizim eşlerimize saygınız olmayabilir. Ama kendi kadınlarınıza, kendi eşlerinize saygınız olsun. Niye bu sapık adamı oradan almıyorsunuz." diye konuştu.