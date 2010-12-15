-CHP'Lİ TEKİN'DEN BAKAN ATALAY'A ELEŞTİRİ ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın, Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin açıklamalarını eleştirerek, '''Bu dosyayı aç) demek aymazlık değil; aymazlık, Sayın Bakanın yaptığı gibi kapattırılan dosyanın arkasındaki gerçeği ve o dosya içindeki suçlamaları görmemektir'' dedi. Tekin, yazılı açıklamasında, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın, Kayseri Büyükşehir Belediyesiyle ilgili ''suç dosyasının kapatılmasına alkış tuttuğunu'' ileri sürdü. Tekin, şunları kaydetti: ''CHP'nin Kayseri'de ortaya çıkararak teşhir ettiği 'kapattırılan dosya' gerçeği karşısında ne yapacağını şaşıran AKP Hükümetinin Bakanı, ne yazık ki suçluların avukatlığına soyunmuş, doğal olarak bu üslubuna da yansımış. Bakanın görevi suç dosyasının bekçiliğini yapmak değil kapattırılan dosyanın kapağını açtırarak yargıyı harekete geçirmektir. Dosyadaki 17 isimden birini, bakanın deyimiyle 50 kişiden birini gözdağı verdirir gibi Silivri Cezaevi'ne gönderip 16'sını veya 49'unu yargılatmamak, Türkiye'de hukuk işliyor anlamına gelmez. Bu, olsa olsa bizden olan organizeye devam etsin anlamına gelir. Sayın Genel Başkanımızın gerek bütçe konuşmamda yaptığı açıklamalar, gerekse dün partimizin internet sitesine koyarak kamuoyuyla paylaştığımız belge ve bilgiler açıkça gösteriyor ki, inkardan medet ummak, dosya kapattırmak, yolsuzluğun üstünü örtmek devlet adamlığı değildir. Bunun adı yandaş kayırmacılığıdır. Sayın İçişleri Bakanı, Başbakan gibi ağzına geleni söyleyeceğine, yargıyı ve güvenlik birimlerini yandaş medya gibi kullanmadan kapattırılan dosyanın üzerine gitsin. Gitmezse bir kez daha hatırlatıyorum AKP iktidarı bu yolsuzluğun da parçası olacaktır.'' Tekin, başta ''Çeteyle ilgili 26 sayfalık itirafın 10 sayfası nerede?'' sorusu olmak üzere diğer sorularına da cevap alamadıklarını belirterek, ''(Dosya kapatılmalı) diyen valinin terfi ettirilerek İçişleri Bakanlığına müsteşar yapılması ve aynı kişinin 'kapatılsın' dediği dosyayı bir kez de müsteşar imzasıyla kapatması hiç mi vicdanınızı sızlatmıyor, 'bu kadar da olmaz ki' dedirtmiyor? Öyle anlaşılıyor ki Sayın Bakanın panik ve saldırganlığının nedeni bunun arkasının geleceği korkusudur; evet gelecek. Korkunun ecele faydası yok. Nerede bir yolsuzluk varsa arayıp bulacak, Nerede kapatılmış dosya varsa kapağını açıp yargıya teslim edeceğiz'' ifadelerini kullandı.