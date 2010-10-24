CHP’li Tekin: Sustuk ve dayak yedik

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP için bir grup akademisyen ile organize ettiği toplantıda kendilerine çok sert eleştiriler geldiğini belirterek, “sustuk ve dayak yedik” dedi.

CHP’de Genel Sekreter'in arkasına sığınarak parti içi çekişme yaratıldığını ileri süren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, bu isimlerin yönetimde de olduğunu söyledi.

Tekin, resepsiyona katılıp katılmamanın dünyanın sonu olmadığını, esas sorunun yolsuzluk, yoksulluk ve yasakların çözümü olduğunu belirtti. Parti içindeki dengelere ilişkin de konuşan Tekin, Akşam Gazetesi’nden Nebahat Koç’a dikkat çekici mesajlar verdi.

Swiss Otel’deki toplantıyla ilgili konuşan Tekin, “70'in üzerinde katılımcıyla, iki gün üst üste dünyayı, ülkeyi ve kendimizi sorgulattık. Üniversiteden bir hocamız bu toplantıyı ilk kez bir siyasi parti için organize etti. Kendinizi sorgulatıyorsunuz. Nasıl her insanın check-up'a ihtiyacı varsa, bütün siyasi partilerin de check-up'a ihtiyacı var. Başbakan'ın yüreği yetiyorsa o da yapsın. Bunu yapabilecek siyasi parti yürek ister. Sayın Kılıçdaroğlu oturdu, her çıkan da acımasızca eleştirdi. Artısını da eksisini de söyledi. Biz sustuk, sadece dayak yedik” dedi.

AKP’yi taklit edip etmedikleri yönündeki bir soruya ise Tekin şu karşılığı verdi, “Türkiye'de demokrasiyi getiren, özgürlükleri hayata geçiren bir tek kurum var. O da CHP. Geleneğimiz bilmeyenler konuşuyor. Esas AKP'nin yaptıkları bizim uygulamalarımız. Bu dönem kim yiğitlik yaparsa o kazanacaktır. Dönem yiğitlik dönemidir. Korkaklığın, ürkekliğin hiçbir zaman karşılığı olmamıştır. Dünyada ve Türkiye'de bedeli ödenmiştir ama yiğitler kazanmıştır.”

CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve kendi arasında sorunlar olduğu, ikisinin ayrı ekibi bulunduğu yorumlarına Tekin, “Benim ekibim CHP'dir. Onun dışında ekibim yok. Doğrulara bakar, halkla bütünleşirim. İstanbul İl Başkanı olarak üç yıl görev yaptım, bir tane üye yapmış değilim. Buna ihtiyacım yok. Ben böyle siyaset yaparım. Hiçbir zaman parti içi kavganın tarafı olmadım. Şimdi üzülerek söylüyorum ki, eskiye dönüş var.

Parti içi çekişmeye, kavgaya giriliyor. Buradan uyarıyorum. Kim bunları yapıyorsa, bedelini ağır öder. Sayın Sav'la benim aramda herhangi bir sorun yok. Sav'ın iyi niyetinin arkasına sığınıp, bu işten beslenenler var. Onları da çok iyi biliyorum. Onlara da gereğini yapacağım” cevabını verdi.

Dışarıdan bakıldığı zaman kendi içinde kavga eden bir parti imajı çizdiklerini ise kabul etmeyen Tekin, “Resepsiyon konusunda Muharrem İnce'yle benim farklı söylemim oldu. O söylem o kadar abartıldı ki. Bizim bağlayıcı kararımız yok ki. Kurumsal kimlikleri genel başkan tespit eder. Eğer genel başkanın karşısında bir söylem varsa, o zaman bir çelişki gibi gözükebilir. Ama CHP'de çatlak patlak yok” dedi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın yaptığı çıkışa değinen Tekin, “Haşim Kılıç birden bire dillendi. YÖK Başkanı 'güvenceyim' dedi. Padişahlık gibi. Demokrasilerde kişi güvencesi olur mu? Sen kimsin kardeşim. Madem o kadar güvencen var, KPSS rezaletinin hesabını ver. Sayın Kılıçdaroğlu'na, 'dürüstlük dersi' vermek Haşim Kılıç'a düşmez. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Kılıç, bir siyasi partinin il başkanı değil” yorumunu yaptı.



