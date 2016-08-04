CHP’li Tekin: Önemli silahlarımız kayıp; hepimiz bu tehlikenin farkında olmalıyız

CHP tarafından Sivas’ın Divriği İlçesinde düzenlenen Demokrasi Mitingi’ne katılan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bazı silahların kayıp olduğunu iddia etti. Tekin, “Bütün bunlara baktığımızda ülkemiz aynı zamanda terör iklimi içerisinde olan bir ülke. Hepimiz bu tehlikenin farkında olmalıyız. Mutlaka ortak aklı egemen kılmalıyız” diye konuştu.

Darbe girişimi sonrası gözaltına alınan ve hayatını kaybeden polis ve askerlerin birçoğunun silahlarının kayıp olduğunu söyleyen Tekin şöyle dedi:

"Bu darbede önemli silahlarımız kayıp. Bu ağır darbede devletin kurumları çok ciddi şekilde ağır tahribatlar gördü. Sadece şehitler vermedik. Şu anda katledilen, hayatını kaybeden polis kardeşlerimizin çoğunun silahları kayıp. Karargahlarda ağır makinalı silahlar kayıp. Bütün bunlara baktığımızda ülkemiz aynı zamanda terör iklimi içerisinde olan bir ülke. Hepimiz bu tehlikenin farkında olmalıyız. Mutlaka ortak aklı egemen kılmalıyız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini hatırlatan Tekin şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı kandırıldık, aldatıldık diyor. Eğer bir ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı aldatılabilecek durumdaysa Divriği’de Bayburt’ta, Ardahan’daki yurttaşımız sadece çocuğum polis olsun diye rahatlıkla aldatılabilir. Gelin bu aldatılmışlık anlayışını biran önce ortadan kaldıralım. Bunu nasıl yapacağız, bir sistemle yapacağız. Kişiye dayalı değil sisteme dayalı, evrensel kurallara dayalı bir devlet yapısını inşa edelim."