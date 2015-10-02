CHP'li Tekin: Kongrenizde ödüllendirir gibi divan üyesi yaptığınız İstanbul milletvekili de ihraç edilecek mi?

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a saldıran kişilerden, AKP üyesi olduğu ortaya çıkan 3 kişi hakkındaki tedbirli ihraç kararı alınmasını eleştirerek, "Peki gazete binasına saldıran AKP'li vekil ve Gençlik Kolları Başkanı ne olacak? Kongrenizde adeta ödüllendirir gibi Divan Üyesi yaptığınız İstanbul milletvekili de ihraç edilecek mi?" dedi.

Hürriyet'e konuşan CHP Genel Sekreteri Tekin, Hürriyet'e düzenlenen ilk saldırıdaki grubun arasında bulunan AKP İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın'ı hatırlatarak, "Mesele sadece ihraç etmek değil. Hükümetin bunların üzerine kararlılıkla gidip gitmeyeceği. Bunlar münferit olaylar değil. Partiden ihraç etmek kolay. Organize suç haline gelmiş bu olaylar karşısında, çetelerin üzerine gidilecek mi? Asıl soru bu" dedi.