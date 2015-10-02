T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Tekin: Kongrenizde ödüllendirir gibi divan üyesi yaptığınız İstanbul milletvekili de ihraç edilecek mi?

"Organize suç haline gelmiş bu olaylar karşısında, çetelerin üzerine gidilecek mi?"

02 Ekim 2015 22:25

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a saldıran kişilerden, AKP üyesi olduğu ortaya çıkan 3 kişi hakkındaki tedbirli ihraç kararı alınmasını eleştirerek, "Peki gazete binasına saldıran AKP'li vekil ve Gençlik Kolları Başkanı ne olacak? Kongrenizde adeta ödüllendirir gibi Divan Üyesi yaptığınız İstanbul milletvekili de ihraç edilecek mi?" dedi.

Hürriyet'e konuşan CHP Genel Sekreteri Tekin, Hürriyet'e düzenlenen ilk saldırıdaki grubun arasında bulunan AKP İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın'ı hatırlatarak, "Mesele sadece ihraç etmek değil. Hükümetin bunların üzerine kararlılıkla gidip gitmeyeceği. Bunlar münferit olaylar değil. Partiden ihraç etmek kolay. Organize suç haline gelmiş bu olaylar karşısında, çetelerin üzerine gidilecek mi? Asıl soru bu" dedi.

ETİKETLER

gürsel tekinabdurrahim boynu kalınahmet hakan a saldırıihraç

İlgili Haberler

AKP Sözcüsü: Ahmet Hakan'a saldıranlardan üçü partimize üye

Ömer Çelik: Saldırganlardan üçünün partimize üyelik kaydının olduğu tespit edildi. Bu 3 kişinin tedbirli olarak ihraç edilmesine karar verildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24