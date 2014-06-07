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Politika

CHP'li Tekin, kendi televizyonunu kurdu

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, yaptığı basın toplantılarının televizyonlardan yayınlanmadığını iddia etti ve kendi televizyonunu kurdu

07 Haziran 2014 19:56

Tekin, yaptığı basın toplantılarının televizyonlarda yer bulmamasına isyan etti. İktidar yetkililerinin toplantılarına yer verildiğini ancak muhalefete gerekli yerin verilmediğini savunan Tekin, çözümü kendi televizyonunu kurmakta buldu.

Milliyet muhabiri Kıvanç El’in haberine göre, birkaç gün önce kimseye duyurulmadan test yayınına başlayan, Gürsel Tekin TV şimdilik sadece www.gurseltekin.tv adresinden yayın yapacak.

CHP Genel Merkezi'nde yapılacak basın toplantıları da zamanla bu platformdan canlı verilecek.Tekin'in duyurmadan yayınına başladığı TV'sini günde ortalama 1000 kişi izlediği de ifade edildi. Yapılacak tanıtımın ardından ilginin daha da artması bekleniyor.

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