CHP'li Tekin, kendi televizyonunu kurdu

Tekin, yaptığı basın toplantılarının televizyonlarda yer bulmamasına isyan etti. İktidar yetkililerinin toplantılarına yer verildiğini ancak muhalefete gerekli yerin verilmediğini savunan Tekin, çözümü kendi televizyonunu kurmakta buldu.

Milliyet muhabiri Kıvanç El’in haberine göre, birkaç gün önce kimseye duyurulmadan test yayınına başlayan, Gürsel Tekin TV şimdilik sadece www.gurseltekin.tv adresinden yayın yapacak.

CHP Genel Merkezi'nde yapılacak basın toplantıları da zamanla bu platformdan canlı verilecek.Tekin'in duyurmadan yayınına başladığı TV'sini günde ortalama 1000 kişi izlediği de ifade edildi. Yapılacak tanıtımın ardından ilginin daha da artması bekleniyor.