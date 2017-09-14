CHP’li Tekin: Hayatını kaybetmiş bir anneye tahammül edemeyenlere insan demeye dilim varmıyor!

Cezaevinden özel izinle çıkan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un, annesi Hatun Tuğluk'un dün akşam Ankara Batıkent'teki cenazesine katılanlara saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Hatun Tuğluk'un cenazesi mezardan çıkarıldı. Cenaze Tunceli'ye götürülüyor. Cenazenin mezardan çıkarılması tepkilere yol açarken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Bu insanlık tarihinde az rastlanabilecek bir olaydır. İnsanın ölüsüne saygı gösterememek gibi bir dünya yok yeryüzünde” dedi. Bu olayın kırsal bir bölgede değil Ankara'da yaşandığına dikkat çeken Tekin, “Ben doğrusu hadiseden sonra bekledim acaba münferit olaylar olabilir, bu ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı ve bakanları ne diyecek diye, insanlığımızı kaybettik” diye konuştu.

Tekin’in T24’e değerlendirmeleri şöyle.

Bu insanlık tarihinde az rastlanabilecek bir olaydır. İnsanın ölülerine saygı gösterememek gibi bir dünya yok yeryüzünde. Ama en garip olanı şu, bu olay herhangi bir kırsal bölgede olmuyor. Başkentin göbeğinde oluyor. Kimlerin gözetiminde oluyor, bütün polis güçlerinin, silahlı güçlerinin olduğu yerde oluyor. Bunun telafisi mümkün değil.

Ben doğrusu bekledim acaba münferit olaylar olabilir, bu ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı ve bakanları ne diyecek diye, insanlığımızı kaybettik.

Uzun süredir duygusal bir kopuş yaşanıyor. Yani sürekli egemenlerin sizden, bizden cümleleri parça parça bu noktaya getiriyor. Eğer bugün mezardaki bir kadına, bir anneye tahammül edemeyen bin anlayışın yarın sokakta başkalarına tahammül etmesi mümkün değil. Çok acı, çok çok acı.

Yapılacak elbette çok şey var. Devlet bunun gereğini yapmalıdır. Bu yapılmadığı takdire yarın olabilecek büyük olayları düşünmek bile istiyorum. Anne bu dünyanın en kutsal varlığı. Hayatını kaybetmiş bir anneye tahammül edemeyecek insanlara insan demeye dilim varmıyor.