CHP'li Tekin: CHP'den yapılaşmayla ilgili oy verildiği tespit edilsin, siyaseti bırakırım

Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, "CHP'den yapılaşmayla ilgili oy verildiği tespit edilsin, siyaseti bırakırım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Taksim Gezi Parkı'ndaki eylemcilere destek verdi. Hasan Yıldırım'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, burada Gürsel Tekin kendisine “CHP Taksim projesine onay verdi mi?" diye soran Sırrı Süreyya Önder’e “CHP’de buradaki yapılaşmayla ilgili bir tek oy verildiği tespit edilsin, ben siyaseti bırakırım" dedi.

'Yeşilin ne önemi var, parkın ne önemi var? Her tarafı AVM yapalım!'

Burada bir süre eylemcilerle sohbet eden Gürsel Tekin daha açıklama yaptı. Tekin, "Ne oluyor Taksim'de? 'Yeşil alanlar nasıl katlediliyor? Cami alanları nasıl satılıyor?' bunları soran olmadı. Şimdi biz ne konuşalım? Yeşilin ne önemi var, parkın ne önemi var? Her tarafı AVM yapalım. Bizim de bundan sonra taleplerimiz AVM olsun. Bütün bu teknik üniversitelerin kendilerini gözden geçirmesi lazım. Mücadele edeceğiz kimse merak etmesin. Bu kentin bir belediye başkanı var, o belediye başkanını buraya davet etmek istiyorum. İstanbul'un anayasasını yapacağım dediniz bizde size oy verdik. 550 tane uzman bu projede çalıştı. Şimdi o uzmanlara sesleniyorum vicdanınız varsa çıkın konuşun. Para herkesi mahkum etmiş" dedi. Gürsel Tekin konuşmasının ardından Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve gazeteci Ahmet Hakan ile birlikte Taksim Gezi Parkı'nın çimlerine oturdu. Burada Önder'in kendisine "CHP Taksim projesine onay verdi mi?" sorusuna Gürsel Tekin, "Vermesi, asla..." dedi. Bunun üzerine Önder'in gülerek "Bence bir araştırmak lazım" demesi üzerine Gürsel Tekin "Yapmayın ne olursunuz. CHP'de buradaki yapılaşmayla ilgili bir tek oy verildiği tespit edilsin, ben siyaseti bırakırım" dedi.

Öte yandan bazı eylemciler sökülen bazı ağaçları yeniden yerlerine dikti.