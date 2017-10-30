CHP’li Tekin: 2 bin 341 taşınmazı FETÖ’ye kim peşkeş çekti

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, son 10 yılda kamu arazileri ve binalarının ‘FETÖ’ye bünyesine tahsis edilmesine ilişkin Meclis’e araştırma önergesi verdi. Tekin, “Deprem toplanma alanlarını, devletin arazilerini, Edirne’den Kars’a her ilde devletin malını FETÖ’ye tahsis edenlerin ortaya çıkarılması için neyi bekliyorlar? Devletin arazilerini FETÖ’ye peşkeş çekenler kim” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, içinde hastane, okul, öğrenci yurdu, vakıf, federasyon, konfederasyon, dernek, üniversite, sendika, medya organları ve alışveriş merkezi binalarının da bulunduğu 2 bin 341 taşınmazın, son 10 yılda FETÖ’ye tahsis edildiğini belgeleriyle gündeme taşımıştı. Taşınmazlar arasında deprem toplanma alanları, devlet kuruluşlarının binaları, devlet arazilerinin de bulunduğunun altını çizen CHP’li Tekin, “Paralel Devlet Yapılanması, FETÖ olmadan önce bu taşınmazları bu yapıya kim tahsis etti” diye sordu.

Tekin’in Meclis’e verdiği Araştırma Önergesi metni ise şöyle:

KHK ile kapatılmadan önce bu taşınmazları bu yapıya kim tahsis etti? Söz konusu taşınmazları bu yapıya tahsis eden Bakanın, Belediye Başkanının, kurum-kuruluşlar ve sorumlularının adı nedir? Bu taşınmazlardan bağış adı altında ücretsiz tahsis edilen var mı? Bağış yapılmadıysa tahsis ücreti nedir? Yapılan bu tahsisatlar kaç yıllığına, hangi illerde ve hangi tarihlerde yapıldı? 2 bin 341 adet taşınmazın listesindeki eğitim kurumlarına ve hastanelere teşvik kredisi verildi mi? Verildi ise yıllara göre, her okul ve hastaneye verilen teşvik miktarı ne kadardır? Bu sorulara dair şeffaf bir araştırma ve tespit çalışmasının yapılması Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası açısından hayati öneme sahiptir.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) ile irtibatlı, iltisaklı olduğu için el koyulan, 2 bin 341 adet taşınmazı (hastane, okul, öğrenci yurdu, vakıf, federasyon, konfederasyon, dernek, üniversite, sendika, medya organları ve alışveriş merkezi binaları) hangi bakanların, belediye başkanlarının, kurum ve kuruluşların FETÖ’ye ne kadar süreliğine, hangi illerde ve tarihlerde tahsis ettiğinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra taşınmazlardan bağış adı altında ücretsiz tahsis edilen var mı? Bağış yapılmadıysa tahsis ücreti nedir? Tahsis eden Bakanın, Belediye Başkanının, kurum ve kuruluşların adı nedir? Yapılan bu tahsisatlar kaç yıllığına yapıldı? FETÖ ve PDY’ye ait olduğu iddia edilen eğitim kurumları ve hastaneler için teşvik kredisi verildi mi? Verildiyse yıllara göre her okul ve hastaneye verilen teşvik miktarı ne kadardır? Paralel Devlet Yapılanması, FETÖ olarak adlandırılmadan önce bu taşınmazları bu yapıya kim tahsis etti sorularına açıklık getirmek amacıyla, Anayasanın 98, TBMM İçtüzüğü ’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederim.

Konuların ve soruların tespiti, tedbirlerin alınması amacıyla, Anayasanın 98, TBMM İçtüzüğü ’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması amaçlanmaktadır.