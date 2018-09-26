CHP'li Tekin ‘1000 liralık gömlek' eleştirisine böyle tepki gösterdi: 7 benzin istasyonu, 11 şirket, 9 villası olan adama gömlek fiyatı sorulur mu?

T24

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Bin liralık gömlek giyiniyor" ve malvarlıkları ile ilgili iddialara yanıt verdi. Tekin, gündem olan gömleğin fiyatının 185 lira olduğunu söylerken malvarlığıyla ilgili de "Yandaş medya patronları kupon arazi sever, büyük kupon; bunlar varsa üstüne babamdan kalan tarlaları da katıyorum, hepsini 10 milyon liraya bırakacağım" çağrısında bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, hakkındaki iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Gömleğin tanesi 185 lira"

Türkiye'nin ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını ancak yandaş medyanın kriz yok algısı yaratmaya çalıştığını söyledi. Yandaş medya için "Bu propaganda için her tür yalanı söyleyebilecek bir hale gelmişler" diyen Tekin, Kapalıçarşı'da kapanan dükkanların üstünü kapatmak için gömleğinin gündeme getirildiğini savundu. Tekin, bin lira olduğu iddia edilen gömleğin faturasını paylaşarak "Ben gömleği kendi helal paramla indirimden aldım. Tanesi 180 lira 50 kuruş" dedi.

Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında ise "Helal paramla 10 milyonluk gömlek de alırım. O seni hiç ilgilendirmez" açıklamasında bulundu.

"Yandaş medya patronlarına çağrıda bulunuyorum"

Kendisi hakkında bir yıldır yalan ve iftira kampayası yürütüldüğünü söyleyen Tekin, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Yok 268 daire, 7 villa, 8 İstasyon, 3 uzay gemisi ne bulurlarsa söylüyorlar. MASAK başta olmak üzere, Teftiş Kurulu vesaire ne varsa hepsi 7 sülalemi araştırabilir, böyle bir şey yok. Çağrıda bulunuyorum, yandaş medya patronları kupon arazi sever, büyük kupon: Bunlar varsa üstüne babamdan kalan tarlaları da katıyorum, hepsini 10 milyon liraya bırakacağım. Bu parayı da İstanbul'u beton lobisinden kurtarmak için seçim kampanyasında harcayacağım."

"Deniz bittiği için bana saldırıyorlar"

"Peki niye saldırıyorlar?" diye soran Tekin, "Çünkü deniz bitti. İstanbullular artık huzur içinde, güven içinde yaşamak istiyor. İstanbul değişim istiyor. İstanbul beton lobisinin pençesinden kurtulmak, haşmetine yeniden kavuşmak istiyor. Sokaklar yeter diye dalgalanıyor. Biz bunu başaracağız. İstanbul'un tüm ilçelerinde, bütün mahallelerinde dolaşıyoruz. Her sorununa hakimiz. Tam 4 yıldır doktora yapar gibi çalıştım. Uzmanlardan oluşan çok değerli bir ekibimiz var. İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız. Güzelliğini ihya edeceğiz. İstanbulluların yüzü gülecek" dedi.