-CHP'li Tayan'dan kanun teklifi TBMM (A.A) - 23.01.2012 - CHP Bursa Milletvekili Turhan Tayan, açılan davalarda gider avansı alınması uygulamasının kaldırılması için kanun teklifi verdi. Tayan'ın TBMM Başkanlığına sunduğu teklif, Hukuk Muhakemeleri Kanunun'da değişiklik yaparak, açılan davalarda gider avansı alınması uygulamasının kaldırılması ve yargılama harçlarının dava açılırken mahkeme veznesine yatırılmasını öngörüyor. Teklifin gerekçesinde, daha önce 30-40 lira ile açılan davaların, 1 Ekim 2011 tarihinde yasada yapılan değişiklikle 300 ile 1600 lira arasında ödenekle açılabilir hale geldiği belirtildi. Dava ücretlerinin çok yüksek olması ve ücretlerin peşin avans olarak alınması uygulamasının, bir çok insanı dava açamaz duruma düşürdüğü iddia edilen gerekçede, sosyal hukuk devleti anlayışının adalet hizmetlerini karşılamak zorunda olduğu ifade edildi.