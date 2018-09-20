CHP'li Taşçıer'den uçak için yeni hamle: Cumhurbaşkanı değeri yüksek hediyeleri devlete teslim etsin

Katar Emiri Şeyh Temim’in Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye ettiği VIP Jumbo Jeti geçtiğimiz hafta ilk kez gündeme getiren CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gamze Taşcıer, uçakla ilgili yeni bir adım daha attı.Taşçıer Cumhurbaşkanlarına verilen hediyeler için 'devlete teslim etme' zorunluluğu getirilmesi yönünde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir kanun teklifi sundu.

Milletvekili Gamze Taşcıer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın VIP jumbo jet için 'hibe edildi' açıklaması üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yeni bir kanun teklifi sunarak, Cumhurbaşkanlarına da, diğer kamu görevlileri gibi, kendilerine verilen hediyeleri Devlete teslim etmesi zorunluluğu getirilmesini istedi.

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"Cumhurbaşkanı kanundan muaf olmasın"

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gamze Taşcıer, 12 Eylül’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ile Katar Emiri’nden alınan uçağı Türkiye gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beş günün ardından uçağın Katar Emiri tarafından hibe edildiğini ifade etti. Bunun üzerine Taşcıer TBMM’ye bir kanun teklifi sunarak, mal bildirimi ve hediyelerin teslimi konusundan kanunen muaf olan Cumhurbaşkanlarının da kanuna dahil edilmesini istedi. Kanuna göre seçimle gelen tüm kamu görevlileri, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar mal bildiriminde bulunuyor. Ayrıca kamu görevlilerinin kendilerine gelen hediyelerin değeri aylık net on asgari ücretin toplamının üzerinde ise kurumlarına teslim etme zorunluluğu bulunuyor. Gamze Taşcıer’in kanun teklifi onaylanırsa, mal bildiriminde bulunma ve kendisine gelen hediyeleri Devlete teslim zorunluluğuna Cumhurbaşkanı da dahil edilecek. Aylık net on asgari ücret toplamı düzenlemesi ise değeri asgari ücretin beşte birinden fazla olan hediyeler olarak değişecek.

"Eğer satın alındıysa büyük bir skandal "

Türkiye Cumhuriyeti’ne hibe edildiği açıklanan uçakla ilgili konuşan Taşcıer, "Bu uçak satın mı alındı, hediye mi, yoksa hibe mi diye bir tartışma var. Cumhurbaşkanının beş gün sonra gelen ifadesine göre Katar şeyhinin ikinci el uçağı Türkiye Cumhuriyeti’ne hibe edilmiş. Bu konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Eğer satın alındıysa zaten büyük bir skandaldır. İktidar basınının ilk ifadeleri ise uçağın hediye olduğu yönündeydi. Bu iddiayı ben değil iktidar tarafından yönetilen gazeteler ve Devletin resmi televizyonu TRT ortaya attı. Eğer hediye ise ortada büyük bir belirsizlik var. Çünkü Cumhurbaşkanları kendilerine verilen hediyeleri kanuna göre Devlete teslim etmek zorunda değil”dedi.

"Abdullah Gül hediyeleri teslim etmemişti"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde değeri çok yüksek olan hediyelerin devlete teslim edilmediğini hatırlatan “Abdullah Gül’e verilen ve değeri çok yüksek olan hediyeler Devlete teslim edilmemiş ve geniş bir tartışma başlamıştı. Halbuki 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer kendisine verilen tüm hediyeleri, kanunen zorunluluk olmamasına karşın Cumhurbaşkanlığına bırakmıştı. Yani ortada kanuni bir boşluk var. Abdullah Gül’e gelen hediyelerle ilgili o dönem Cumhurbaşkanlığı mevcut kanunu hatırlatarak ‘yasa Cumhurbaşkanını kapsamıyor’ demişti. Erdoğan’ın açıklaması ile kendi yandaşı basının ifadeleri çelişiyor. Eğer uçak hediye ise Erdoğan bu uçağı görev süresi bittiğinde Devlete teslim edecek mi etmeyecek mi tartışması başlayacaktır. Böyle bir ihtimalin varlığı bile sıkıntılıdır. O nedenle kanun teklifim yasalaşırsa böyle bir ihtimale meydan verilmemiş olacak. Eğer Erdoğan’ın ifade ettiği üzere uçak hibe ise zaten kanun teklifim kimseyi rahatsız etmemeli” ifadelerini kullandı.