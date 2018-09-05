CHP'li Taşçıer: Yeni darbe girişimlerinin önü açılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer, Osmanlı Arşivleri'nde çalışan 250 uzmanın başka kurumlara gönderilmesini Meclis gündemine taşıdı. Taşcıer, iddialar arasında, bu tasfiyenin iki tarikat arasındaki bir çekişme ve güç mücadelesi olduğu bilgisinin bulunduğunu belirterek "Devletin göz göre göre teslim edildiği bu tarikat yapılanmaları ilerleyen süreçte aralarında bir güç savaşına gireceklerdir. Ardından da Devlete yönelik yeni kalkışmalar görülmesi muhtemeldir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Osmanlı Arşivlerinde yaşanan tasfiyenin ardındaki iddiaları gündeme getirdi. Arşivlerde görevli 250 uzmanın tasfiye edildiğini belirten Taşcıer, bu durumun iki tarikat arasındaki bir çekişme olduğu iddialarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

"Biz 'FETÖ' derken onlar zarar gelmez diyordu"

Taşcıer, iddialar arasında, bu tasfiyenin iki tarikat arasındaki bir çekişme ve güç mücadelesi olduğu bilgisinin bulunduğunu ifade ederek, Bakan’ın konuya açıklık getirmesini istedi. Taşcıer, “İktidar partisi daha önce tüm uyarılarımıza rağmen ülkeyi bir cemaate teslim etmişti. O zamanlar ülkeyi yönetenler terör örgütü liderine “Hocaefendi” diyorlarken, biz bu yapının Devleti ele geçirdiğini ifade ediyorduk. O gün bize “aynı kıbleye namaz kıldıklarımızdan zarar gelmez” diye cevap veriyorlardı. Ardından 15 Temmuz’da bu örgütün milletine üzerine nasıl bombalar yağdırdığını gördük. Şimdi de Devlet kurumları başka tarikat ve cemaatlerin yuvalanma alanlarına döndü. İktidar partisi hiçbir ders almamış olacak ki, bu yapılanmalara göz yumuyor, hatta bir cemaatin yerini başkaları ile doldurmak için özel bir çaba içine giriyor.” ifadelerini kullandı.

"Yeni darbe girişimlerinin önü açılıyor"

Devlet kurumlarındaki tarikat yapılanmalarını gündeme getiren Gamze Taşcıer, “Biz iktidarı bir kez daha uyarıyoruz. Devletin göz göre göre teslim edildiği bu tarikat yapılanmaları ilerleyen süreçte aralarında bir güç savaşına gireceklerdir. Ardından da Devlete yönelik yeni kalkışmalar görülmesi muhtemeldir. Devlet kurumlarında liyakat ve laiklik ilkesi göz ardı edilmemeli.” ifadelerini kullandı.