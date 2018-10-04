CHP'li Taşcıer: Bebek bezi bir yılda yüzde 100 zamlandı; bebek görmeye altın yerine bez götüreceğiz!

İki aylık bebeği olan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, bez fiyatlarının son bir yılda yüzde 100 zamlandığını söyledi. 1 aylık bez maliyetinin ortalama 380 lira olduğunu anlatan Taşcıer, "Artık bebek görmeye altın yerine bebek bezi götüreceğiz" dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Meclis’te bebk bezi fiyatlarındaki artışla ilgili basın toplantısı düzenledi. 2 aylık bebeği olan Taşcıer, basın toplantısına, “Aranızda maaşına yüzde yüz zam alan var mı?” sorusuyla başladı. Maaşlara zam yapılmazken temel tüketim maddelerinin hepsinin fiyatının arttığını söyleyen Taşcıer “Çocuk bakmak artık iki katı daha pahalı! Ben de ikinci çocuğunu yeni doğurmuş bir anne olarak bu durumu yaşayanlardanım. Hasbelkader 4-5 çocuk yapan asgari ücretli bir aile ne yapacak? Kısa sürede 3 kere zamlanan doğalgaz faturasını mı ödesin? Elektrik faturasını mı ödesin? Kirasını mı ödesin? Çocuklarına üst baş mı alsın? Yoksa çocukları okula gönderip okulun temizlik ihtiyaçlarını mı karşılasın?” diye sordu.

"Büyük boy bez gram altın fiyatına yaklaştı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kriz mıriz yok” sözlerini hatırlatan Taşcıer, “Hepsi psikolojik dedikleri olmayan kriz var ya! İşte o kriz anneleri nasıl vurdu. Örnek verelim; Bakın bebek bezi sadece bir yılda yüzde 100 zamlandı. Bakın hesap basit, yeni doğan bir bebek ilk aylarında günde ortalama 10 kere altını kirletiyor. İçinde 168 tane bez olan bir paket bebek bezinin fiyatı 190 TL. Anlayacağınız sadece bu bebeğin bezi için ayda ortalama 380 lira kafadan gidiyor” dedi.

Taşcıer, bebek bezi ve gram altını karşılaştırdığı bir görseli paylaşarak şunları ifade etti:

“Sayın Ekonomi Bakanının da söylediği gibi ‘Bakın burası çok önemli.’ Büyük boy ekonomik bebek bezi paketi fiyatı gram altın fiyatına yaklaştı! Bebek maması yüzde 100 artmış, pişik kremi yüzde 70 artmış. Kızım Nehir doğmaya yakın süt pompası aldım, bir tane de Meclise bırakalım diye 10 gün sonra bir tane daha alayım dedim; daha düşünme aşamasındayken fiyat yüzde 30 artmış. Nehir neredeyse iki aylık oldu cihazın fiyatı bugün üç katına çıkmış. Bu nasıl bir hız?”

Taşcıer, yakın zamanda çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden babayı da hatırlatarak, şunları söyledi: “Saraylarda yaşayıp, ismini bile bilmediğimiz içeceklerle beslenenler, elbette yurttaşın ekonomisini bilmez. Asgari ücretlinin sorununu anlamaz. Sarayda yaşayan bebek benzine gelen yüzde yüzlük artışın nelere neden olduğunu ne bilsin! Asgari ücretle geçinmeye çalışıp bir de bebeği olan vatandaşımız için söylüyorum, bu insanlar çaresizliğe itiliyor. Çocuğuna mama alamamak nasıl bir duygu bunu hiç çaresiz kalmamış olanlar bilemez! Yakın zamanda çocuğuna pantolon alamayan babanın intiharı ile sarsıldı memleket. Böyle haberler görmek istemiyoruz. İnsanları çocukları ile sınamasınlar!” dedi.