CHP'li Tarhan'dan yerli otomobil eleştirisi: 46 milyon 609 bin euro çöpe gitti

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan yerli otomobil üretimiyle ilgili eleştirilerde bulundu. Tarhan, \"Batmış bir markanın bu modeline milyonlarca lira ödeyerek vatandaşın parasını hiç etmeyin, dedik. Tam olarak 46 milyon 609 bin 322 euro çöpe gitti\" diye konuştu.

Türkiye\'nin yerli otomobil üretecek nitelikte ve donanımda olduğunu defalarca dile getirdiklerini belirten CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, uygulanan yöntemin yanlış olduğunu, öncelikle teknoloji ve bilgi üretilmesi gerektiğini söyledi. Tarhan, şunları kaydetti:

\"İflas etmiş bir firmanın haklarını satın almakla yerli otomobil yapamazsınız diye defalarca uyarmamıza rağmen dinlenilmedi. Maalesef gelinen noktada yine vatandaşın parası heba edildi. Maalesef iktidar sadece kendini bildiğini yapma alışkanlığından vazgeçmiyor. Saab marka otomobilin daha önce pazar rakamlarını açıkladık. Yerli otomotiv diye yutturmaya çalıştıkları makyajlı olanı değil, Saab\'ın sahicisi otomotiv pazarında 2000-2010 yılları arasında yalnızca 677 adet sattı. 2010\'da ise sadece 2 adet satıldı. \'Yapmayın, etmeyin batmış bir markanın bu modeline milyonlarca lira ödeyerek vatandaşın parasını hiç etmeyin\' dedik. Dinletemedik. Bugün gelinen noktada bütün gazeteler 40 milyon euronun çöpe gittiğini yazıyor. İşin hazin tarafı, rakam 40 milyon euro da değil. Bakanlığa verdiğim soru önergesinin cevabına göre tam olarak 46 milyon 609 bin 322 euro çöpe gitti.\"

Göz göre göre hata yapıldığını öne süren Tahsin Tarhan, \"Gerçekten çok üzülüyorum. Göz göre göre bu kadar büyük hata yapılabilir mi? Bütün dünya ülkelerinin gelecek yıllarda fosil yakıtlarla çalışan araçları kullanmama kararı aldığı bir pazarda biz hâlâ kopyalama yöntemiyle milli araç yapmaya çalışıyoruz. Pazarı araştırılmadan, teknolojisi üretilmeden, hedef kriterleri belirlenmeden yaptık oldu demekle bir marka üretilebilir mi? Şimdi her şey sil baştan başlayacak ve Cumhurbaşkanı\'nın söylemiyle \'5 babayiğit\' bu projeyi gerçekleştirecek. Peki ekmek alırken hesap yapmak zorunda kalan vatandaşın milyonlarca lirasını heba edenler hakkında bir işlem yapılacak mı?\" dedi.

OTOMOBİL ÜRETMEK MÜTEAHHİTLİK İŞLERİNE BENZEMEZ

Milletin hayalleri ile oynanmaması isteyen Tahsin Tarhan, şöyle konuştu:

\"Bu şekilde olmaz dememize rağmen 6 yıl boyunca yerli otomobil geliyor diyerek milletin hayalleriyle oynadılar. Şimdi her şey babayiğit ile sil baştan başlıyor. Uyarı amacıyla bir kez daha söylüyorum; bu proje de tutmaz ve havada kalır. Otomobil üretmek, yol yapma, köprü yapma, müteahhitlik işlerine benzemez. Bu bir teknoloji yarışı, marka yarışıdır. Bugün dünyanın hiçbir otomobil markasıyla yarışmak kolay değildir. Kimse \'milli\' diyerek milletin hayalleri ile oynamasın. Türkiye\'de yapılacaksa fizibilite çalışması yapılarak, vatandaşın gelir düzeyine uygun, Türkiye şartlarında şehir içinde kullanılacak, aile otomobili şeklinde maksi model şehir otomobili yapılabilir. Bunu da zaten her firma yapabilir.\"



FOTOĞRAFLI