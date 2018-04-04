CHP'li Tarhan'dan Milli Eğitim Müsteşarı'nın, 'FETÖ' açıklamasına tepki: Gelin araştıralım, hodri meydan!

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, geçen günlerde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin’in bakanlık olarak FETÖ ve benzeri unsurların tamamını sistemin dışına çıkardıkları iddiasına karşılık olarak açıklamada bulundu. Tekin'in, "Şu anda FETÖ ile mücadele, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde nihayete ermiştir” söylemi üzerine TBMM Başkanlığına Araştırma Önergesi sunan Tarhan, “Hodri meydan. Gelin araştıralım var mı, yok mu? Herkes bilsin” dedi.

"Gerçekten temizleye bildiler mi?"

Tahsin Tarhan, "Bakanlık Müsteşarı açıklama yaptı. Fetö'yü Milli Eğitim Bakanlığından temizledik. Mücadele sona erdi' dedi. Peki gerçekten temizleye bildiler mi? Her gün Kamuoyuna yansıyan müfredatla ilgili, çarpık sistemle ilgili nasıl bir önlem alınacak? Yıllarca öğrenci yurtlarından, okullara bütün kadrolarına sızılmış bir Milli Eğitim Bakanlığı hangi çalışmaları gerçekleştirerek bu yapılanmayı bitirdi. Bitirdik diyerek algı yönetmeye mi çalışılıyor? Genç nesillerin ve geleceğimizin yetişmesindeki en önemli kurum olan Milli Eğitim Bakanlığının derhal yeniden bir yapılanmaya gitmesi gerekmektedir" diye konuştu.

"Cemaatle mücadele bittiyse OHEL'i kaldırın"

Tahsin Tarhan, şunları kaydetti:

“Son dönemlerde çeşitli Bakanlıkların yetkililerinden cemaati temizledik, cemaatle mücadele bitti gibi söylemleri hep birlikte duyuyoruz. Madem cemaatle mücadele bitti kaldırın o zaman OHAL zulmünü. Daha Fetö terör örgütünün hangi ayağının nerede olduğunu tespit edemeyenler, bugün mücadele bitti temizledik diye açıklama yapıyorlar. Nerede bu fetönün siyasi ayağı? Aynı menzile yürüyenler nerede?"

"FETÖ’nün yerine başka tarikatlar geldi"

“Maalesef iktidarın Devlet geleneğini sürdürebilecek donanımlı, yetkili kadroları yok" diyen Tahsin Tarhan, şöyle konuştu:

"Bu nedenle sürekli farklı farklı yapılanmalara Devletin en kritik noktaları teslim ediliyor. Eğitim’den, Polis Teşkilatından, İstihbarattan Fetö temizlendi diye açıklamalar yapılıyor. Peki bunların yerine kimi alıyorsunuz. Kamuoyunun konuştuğu Menzil gibi, Süleymancılar gibi farklı tarikatlara Devlet Kadrolarını teslim ediyorsanız sonuç yine aynı olacaktır."