CHP’li Tarhan’dan Egemen Bağış'a: O koltukta niye oturuyorsa artık

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, attığı tweette pantolonu engelleyen kişi olarak kendisini gösteren AB Bakanı Egemen Bağış’a, “AB’den vazgeçen AB bakanı niye orada oturuyorsa artık, neyse ama konuşabilen ve yürüyebilen birisi o diye yanıt verdi. Tarhan, AKP’lilere “İspat etsinler oturup mıy mıy dedikodu yapmaktan vazgeçsinler” dedi.

Meclis’te, iktidar ve muhalefet sözcüleri ve milletvekilleri arasında ‘pantolon’ krizi yaşanıyor. TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan’dan gelen olumlu açıklamalar gerginliği azaltmadı. AKP, 24. Dönem Meclis’inde pantolonun CHP tarafından engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Pantalonu engelleyen CHP zihniyetidir” açıklaması yaptı. Emine Ülker Tarhan, kendisin hedef alan AB Bakanı Egemen Bağış’a ve AKP’lilere Meclis bahçesinde düzenlediği basın toplantısıyla yanıt verdi. Tarhan’ınsözleri şöyle:

'Ben ki; pantolon mağduruyum'

Sureti haktan görünmek istediler bir ara pantolon serbestisi geliyordu. Hepimiz sevindik, destek verdik. Ben ki, bir pantolon mağduruyum. Ancak teklifi geri çektiler mi, çektiler… artık Akit suflesiyle mi yaptılar bilmem. Şimdi hayal kırıklıklarını bastırmak için kolektif bir saldırıya giriştiler. AKP’nin kadın grup başkanvekili o dönemi bilmiyor olsa gerek, ilk icraatı bir kadına söz atarak kavga alanı yaratmak oldu. Benim kadar özel ve çalışma yaşamında pantolon giymeyi tercih eden bir kadın pantolonu engellemiş öyle mi?

'Mıy mıy dedikodu yapmaktan vazgeçsinler'

Pantolonlu bacılarına da biz engel olmuşuz öyle mi, korkmayın yaşam boyu mağduriyet ödülünü size versinler biz istemiyoruz. Ama ispat etsinler oturup mıy mıy dedikodu yapmaktan vazgeçsinler. Pantolonla genel kurula girmek istemişler de ben engel olmuşum öyle mi? Pekala itiraf ediyorum. Onlar değil hepsini ben yaptım.

'4+4+4’ü adam döverek genel kuruldan ben geçirdim'

Kapıda bekleyip gelenlere engel oldum, gerici statükonun mimarı 4+4+4’ü adam döverek ben genel kuruldan geçirdim. Mit müsteşarının da bir gecede ben kurtardım. Pes doğrusu. Varsa aralarında benim kadar temiz günahsız, ilk taşı ondan bekliyorum, o atsın.

Hamzaçebi: 2001 yılında niye komisyona çekildi?

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi,"Komisyonda bekleyen, 2011 yılı Ekim ayında Genel Kurul'da görüşülecek iken tekrar komisyona geri çekilen, görüşülmeyen ve yasalaştırılmayan bu düzenleme nedir, neden bekliyor? İçtüzük değişikliği olmadan mümkün değil”

Ben burada, özgürlük çerçevesinde konuya yaklaşmamak gibi bir yanlışı görüyorum. Sorun buradan doğuyor. Özgürlükçü bir yaklaşımla bu konuya yaklaşılabilseydi, değişime siyaset kurumunun ayak uydurabilmesi, Meclis'te kadınların pantolon giymesi şeklindeki bir sorun bugüne kadar gündemde kalmazdı.