CHP'li Tarhan: MEB, okullarda meydana gelen öğrenci ölümlerinin sorumlusudur

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, özel okullarda uygulanan 6331 sayılı \'İş Güvenliği Tedbirleri Yasası\'nın devlet okullarında da uygulanması gerektiğini belirterek, \"Öğrencisini koruyamayan, iyi bir eğitim alması için gerekli altyapı çalışmalarını sağlamayan Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda meydana gelen öğrenci ölümlerinin sorumlusudur\" dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tarhan, Gölcük\'te lise öğrencisi Barbaros Zülfikaroğlu\'nun, sınıfın penceresinden düşerek, yaşamını yitirmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı okullarda meydana gelen ölümlü kazaların önüne neden geçilemediğini, özel okullarda uygulanan 6331 sayılı \'İş Güvenliği Tedbirleri Yasası\'nın devlet okullarında uygulanmadığı için bu ölümlerin yaşandığını, 1 ay önce TBMM gündemine taşıdığını belirten Tarhan, şunları kaydetti:

\"18 Ekim 2018 tarihinde, Kocaeli Derince\'de ve Ardahan\'da okullarda gerçekleşen kazalar sonucu hayatlarını kaybeden çocuklarımız için devlet okullarında yeterli önlem alınmadığını dile getirip durumu Milli Eğitim Bakanına sormuştum. \'6331 sayılı kanun, devlet okullarında uygulanmıyor. Yeni kazalar olabilir, çocuklarımızı bir hiç uğruna kaybetmemeliyiz\' demiştim. Maalesef hiçbir önlem alınmadı ve Gölcük Anadolu Lisesi öğrencisi Barbaros Zülfikaroğlu adlı gencecik bir çocuğumuz daha okul penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Zülfikaroğlu ailesine baş sağlığı diliyorum. Göz göre göre okullarda çocuklarımız için gerekli önlemleri almayan tüm sorumluların takipçisi olacağız.\"

CHP\'li Tarhan, gerekli altyapı çalışmasını yapmadığını öne sürdüğü Milli Eğitim Bakanlığı\'nın, öğrencilerin ölümlerinden sorumlu olduğunu savunarak, \"Öğrencisini koruyamayan, iyi bir eğitim alması için gerekli altyapı çalışmalarını sağlamayan Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda meydana gelen öğrenci ölümlerinin sorumlusudur. Özellikle devlet okullarının öğrenciler için gerekli denetimler yapılmazsa tehlikeli olabileceğini birçok okulun atıl durumda olduğunu söylediğimizde bizleri dinleselerdi bugün gencecik bir çocuğumuz hayatta olacaktı\" dedi.



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