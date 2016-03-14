CHP'li Tanrıkulu'dan Med Nuçe TV açıklaması: O görüntüler bant yayınıydı

CHP İstanbul Milletveki Sezgin Tanrıkulu, Ankara saldırısından sonra Med Nuçe TV'de yayımlanan bir programda yer almasına tepki gösterenlere kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Programın bir bant yayını olduğunu belirten Tanrıkulu, "Katliamı engellemeyeneler, suçlarını bize daha fazla saldırarak gizlemeye çalışıyor" dedi.

Tanrukulu'nun açıklaması şöyle:

“Halkevleri Başkanı Oya Ersoy ve Celal Doğan'la yayınlanan program katliam sırasında çekilmedi, bant yayınıydı. Katliamı engellemeyenler, suçlarını bize daha fazla saldırarak gizlemeye çalışıyor. Gizleyemezsiniz!”