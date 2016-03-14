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CHP'li Tanrıkulu'dan Med Nuçe TV açıklaması: O görüntüler bant yayınıydı

"Katliamı engellemeyenler, suçlarını bize daha fazla saldırarak gizlemeye çalışıyor"

14 Mart 2016 13:12

CHP İstanbul Milletveki Sezgin Tanrıkulu, Ankara saldırısından sonra Med Nuçe TV'de yayımlanan bir  programda yer almasına  tepki gösterenlere kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Programın bir bant yayını olduğunu belirten Tanrıkulu, "Katliamı engellemeyeneler, suçlarını bize daha fazla saldırarak gizlemeye çalışıyor" dedi.

Tanrukulu'nun  açıklaması şöyle: 

“Halkevleri Başkanı Oya Ersoy ve Celal Doğan'la yayınlanan program katliam sırasında çekilmedi, bant yayınıydı. Katliamı engellemeyenler, suçlarını bize daha fazla saldırarak gizlemeye çalışıyor. Gizleyemezsiniz!”

 

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