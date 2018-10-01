CHP'li Tanrıkulu'ndan McKinsey tepkisi: Devlet sırlarını da verecek misiniz?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomik model olarak geçileceğini açıkladığı 'McKinsey sistemi'ne tepki gösterdi. Konuyu Meclis’e taşıyan CHP’li Tanrıkulu, “MİT’ten ülke güvenliği ile ilgili yapılan yatırımların bilgisini isterse verecek mi?” diye sordu.

AKP'nin ekonominin denetimini ABD’li McKinsey şirketine teslim etmesine tepkiler büyüyor. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP milletvekili Tanrıkulu, şirketin tüm ekonomiyi yönetmesinin risklerine dikkat çekti. Tanrıkulu, devlet sırları konusunda uyarıda bulundu. Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede şu soruları yöneltti:

- 16 bakanlıktan temsilcilerin bulunduğu bu ofis, tüm hedeflerimizi ve sonuçlarımızı her çeyrekte kontrol edeceği iddiaları doğru mudur?

- Yeni Ekonomi Programı (YEP) için ‘Maliyet ve Dönüşüm Ofisi’ diye bir ofis kurulduğu iddiaları doğru mudur?

- YEP için kurulan ‘Maliyet ve Dönüşüm Ofisi’nde 16 bakanlıktan temsilciler bulunduğu iddiaları doğru mudur? Bu iddialar doğru ise söz konusu 16 temsilci kimdir?



- Ekonomi yönetiminin ABD merkezli bir danışmanlık şirketine emanet edilmesi ve bu iş için şirkete, milli bütçeden yüklü bir ücret ödenmesi için sözleşme/taahhütname imzalandığı iddiaları doğru mudur?



- Dış kaynaklı finans çevrelerinin isteği üzerine, IMF Nisan 2018 Raporuna göre hazırlanan YEP, IMF’nin adı geçmeden yapılan bir IMF programı olduğu iddiası doğru mudur?



Varlık Fonu için hazırlık

- YEP, ülkeye yatırım yapmak isteyen yabancı sermaye girişlerine bir güvence verildiği iddiası doğru mudur?



- AKP’nin eski bakanı Beşir Atalay’ın damadı Ali Üstün’ün Ankara yöneticisi olduğu McKinsey adlı danışmanlık şirketiyle çalışmaya başladığı iddiası doğru mudur?



- 16 Bakan ile ortak çalışacak McKinsey, denetim adı altında MİT’ten ülke güvenliği ile ilgili yapılan yatırımların bilgisini isterse verecek mi? Bu bilgi akışı devlet sırlarının ifşa edilmesi anlamını gelmez mi?



- Çalışanların, tüm emeklilerin ve asgari ücretlilerin aldığı ücretlerin düzenlemesini yapacağı iddiası doğru mudur? Kıdem tazminatı ve bireysel emeklilik sistemine de müdahale edeceği iddiası doğru mudur?

- Türkiye Varlık Fonu Başkanvekili ile birlikte çalışacak olması, Türkiye Varlık Fonu içinde bulunan şirketlerin özelleştirilmesi için yapılan bir hazırlık yapıldığı iddiası doğru mudur?



- Yatırımcılara, banka ve finans dünyasının temsilcilerine verilen sözler olduğu iddiaları doğru mudur? Nelerdir?

