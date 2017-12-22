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CHP’li Tanrıkulu’ndan iki elle oy veren AKP’li bakanlara: Meclis'te teslim aldık, yakında da sandıkta…

Milli Savunma Bakanı Işık ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, iki ellerini kaldırarak oy verdi

22 Aralık 2017 21:52

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, iktidarın yaptığı TBMM’nin '26 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında tatile çıkması' yönündeki teklifin oylamasında iki ellerini kaldıran AKP’li bakanların fotoğrafını paylaşarak, “Teslim oldular” yorumunda bulundu. 

AKP’li Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın iki ellerini kaldırarak oy kullandıkları fotoğrafı kişisel Twitter hesabında yayınlayan Tanrıkulu, "Meclis'te teslim aldık, yakında sandıkta da teslim alacağız…” ifadelerini kullandı.

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