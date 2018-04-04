T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Tanrıkulu'ndan avukatlara özel pasaport için kanun teklifi

Ahme ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)-  CUMHURİYET Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, avukatların yurt dışına çıkışlarda karşılaştıkları sıkıntıların ve engellerin ortadan kaldırılması ve avukatlara hususi pasaportun verilmesi için TBMM Başkanlığı'n

04 Nisan 2018 15:50

Ahme ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)-  CUMHURİYET Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, avukatların yurt dışına çıkışlarda karşılaştıkları sıkıntıların ve engellerin ortadan kaldırılması ve avukatlara hususi pasaportun verilmesi için TBMM Başkanlığı\'na kanun teklifi verdi.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı\'na sunduğu kanun teklifiyle avukatlara hususi pasaportun sağlanmasını talep etti. CHP\'li Tanrıkulu, Pasaport yasasında değişiklik yapılmasına dair yasa teklifi\'nde, Avukatlık Kanununun 1\'inci maddesinin avukatlık mesleğini bir kamu hizmeti olarak tanımladığını vurguladı. Türk Ceza Kanununun 6/d Maddesinde, \"Yargı görevi yapan deyiminden, yüksek mahkemeler ve adli, idari ve askeri mahkemeler üye ve hakimler ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar\" denildiğini hatırlatan Sezgin Tanrıkulu, kanun teklifinde, avukatlığın hem kamu hem de yargı görevi olduğunun vurgulandığını hatırlatarak, avukatlar, meslektaşları olan yargıçlar ve cumhuriyet savcıları ile hiç değilse pasaport konusunda benzeri haklara sahip olması gerektiğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AhmeDHA  CUMHURİYET Halk PartisiMilletvekili Sezgin TanrıkuluTBMM BaşkanlığıCHPMilletvekili Sezgin Tanrıkulu TBMM BaşkanlığıCHP Tanrıkulu PasaportAvukatlık KanunununTürk Ceza KanunununMaddesindeCumhuriyetSezgin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24