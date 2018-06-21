CHP'li Tanrıkulu'dan hakkında soruşturma başlatan savcıyla ilgili HSK'ya çağrı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 'terör örgütü propagandası' iddiasıyla hakkında hazırlanan fezlekeyle ilgili açıklama yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmaya, Twitter hesabının arka plan görüntüsünde yer alan “SAVAŞA HAYIR” sloganı ile 6 Ekim 2017 ve 19 ile 21 Ocak 2018 tarihli üç adet Twitter mesajının dayanak yapıldığını kaydeden Tanrıkulu, "Yedi yıldır orada duran sloganın ve aylar önce paylaştığım iki tweet mesajının, seçimlere dört gün kala terör propagandası soruşturmasına konu edilmesi yargının siyasallaştırılmasının en son örneklerinden birini oluşturmaktadır" dedi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na da çağrıda bulunan Tanrıkulu, 'işgal ettiği makamı bir siyasi partinin propaganda aracı gibi kullandığını' savunduğu savcı hakkında derhal soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi.

"Savcının zamanlaması manidar, açıkça görevi kötüye kullanma suçunu işliyor"

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Tanrıkulu, "Bu soruşturmayı başlatan Savcı, Cumhuriyet'in Savcısı değildir. Bu Savcı, işgal ettiği makamı bir siyasi partinin seçim propaganda aracı gibi kullanmaktan çekinmediğini pervasızca ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı. Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tanrıkulu'nun açıklaması şöyle devam etti:

"Bu denli keyfi bir gerekçeyle başlattığı soruşturmayı anında basınla paylaşması ve bizim de soruşturmadan bu sayede haberdar olmamız, bu Savcının neye ve kime hizmet ettiğini olanca çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Seçimlerden 4 gün önce, 9 ay önceki twitter paylaşımım ile ilgili soruşturmayı, seçimlerin sonucunu beklemeden (Velevki seçilmedim, dokunulmazlığım kalkacak doğrudan iddianame yazabilecekken) fezleke düzenleyip Adalet Bakanlığı’na göndermesi ve bu fezlekeyi basınla paylaşması siyasal amaçlıdır ve şahsım ve partim ile ilgili kara bir propagandanın yapılmasının zeminini hazırlamıştır. Nitekim iktidara yakın basın – yayın kuruluşlarının yayınları ile sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar hukuka aykırı fezlekeyi hazırlayıp gönderen Savcının, zamanlaması bakımından manidar olan bu işlemi ile, açıkça görevi kötüye kullanma suçunu işlediğini ortaya koymaktadır.

"Ülkemizi adeta ikiye bölen iktidarı sandıkta değiştirmenin tam zamanıdır"

Buradan Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na sesleniyorum. Yargının, halk nezdinde bu denli itibar kaybına uğramasının nedeni bu yargı pratiğidir. İşgal ettiği makamı bir siyasi partinin propaganda aracı gibi kullanan bu savcı hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır.

Buradan kamuoyuna bir kez daha sesleniyorum: AKP iktidarı, ele geçirdiği bütün devlet kurumlarını siyasal çıkarlarına alet etmekten kaçınmamaktadır. İzlediği kutuplaştırma siyasetiyle ülkemizi adeta ikiye bölen bu siyasi iktidarı sandıkta değiştirmenin tam zamanıdır."