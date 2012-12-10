CHP'li Tanrıkulu, Türkiye'nin 11 aylık insan hakları karnesini çıkardı

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Türkiye'de son 11 ayda, 46 bin 529 kişi gözaltına alındı, 1.816 kişi tutuklandı. Cezaevlerinde 1.688 tutuklu, 403 hükümlü çocuk var. Cezaevlerinde 60 kişi hayatını kaybederken, 321 tutuklu ve hükümlü işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. 895 kişi de iş kazasında öldü. 148 kadın öldürülürken, 129 kadın da tecavüze uğradı.

CHP İstanbul Milletvekili, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Sezgin Tanrıkulu, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde Türkiye’nin son 11 aylık karnesini açıkladı.

Tanrıkulu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, kadın cinayetlerinden, iş kazalarına, cezaevlerindeki tecavüz, taciz rakamlarına kadar ayrıntılı bir tablo açıkladı.

Tanrıkulu’nun değerlendirmeleri şöyle:

11 ayda silahlı çatışmada 771 kişi öldü

2012 yılında Türkiye’nin cezaevlerinde, sokaklarında, karakollarında, iş yerlerinde ve kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet bakımından hayatın her alanında insan hakları ihlal edilmeye devam etmiştir.

Yaşam hakkı bakımından ortaya çıkan tablo, geçtiğimiz 11 ay içinde yaşanan silahlı çatışmalarda asker, polis, yasadışı örgüt üyesi, geçici köy korucusu ve sivil yurttaşlarımızdan 771 kişinin hayatını kaybettiğini, 642 kişinin de yaralandığını göstermektedir.

Faili meçhul cinayetlerde 19 kişi

Yine 11 aylık bu dönemde 35 kişi yargısız infazlarda, 14 kişi kara mayınları patlamalarında, 19 kişi faili meçhul cinayetlerde ve 14 kişi de bombalı saldırılar sonucu olmak üzere toplam 82 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu olaylarda yaralanan kişi sayısı ise 183’tür.

895 kişi iş kazasında hayatını kaybetti

İş kazaları olarak nitelenen ama bize göre iş cinayetleri olan olaylarda ise 11 ayda 895 kişi hayatını kaybetmiştir.

11 ayda öldürülen kadın sayısı 148

Kadın cinayetleri ve kadının insan haklarına yönelik ihlaller de vahim boyutlara ulaşmış durumdadır. 11 ay içinde tam 148 kadın öldürüldü, 209 kadın yaralandı, 129 kadın tecavüze uğradı, 124 kadın da cinsel tacize maruz kaldı. Kadın örgütlerinin verilerine göre cinayetlerin çoğu, mağdurların yakını ya da tanıdığı kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Cezaevlerinde 60 vatandaş öldü

Benzer bir tablo cezaevleri için de karşımıza çıkmaktadır. Geçtiğimiz 11 ay içinde cezaevlerinde 60 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, 321 yurttaşımız işkence ve kötü muameleye maruz kalmış ve 11 yurttaşımız cinsel taciz ve tecavüz iddiasında bulunmuştur.

İşkence ve Kötü Muamele sadece cezaevlerinde değil, hayatın her alanında devam ediyor. Zira “dışarıda” bu muameleye maruz kalanların sayısı 319’dur.

47 bine yakın insan gözaltına alındı

Bir başka vahamet de, toplantı ve gösteri özgürlüğü hakkı ihlaline ilişkin rakamlarda karşımıza çıkmaktadır. Zira 11 aylık dönemde, demokrasinin sunduğu en temel haklardan biri olan toplantı ve gösteri özgürlüğü hakkını kullanan 46 bin 529 kişi gözaltına alınmış, 1.816 kişi tutuklanmış, 555 kişi yaralanmış ve dört yurttaşımız da hayatını kaybetmiştir.

Bin 688 tutuklu çocuk

Demokratik her ülkede, en azından çocuklar için tutukluluk istisna olarak uygulanırken, Türkiye’de tutuklu çocuk sayısı, hükümlü çocuk sayısından kat be kat fazladır. 1.688 çocuk tutukluyken, hükümlü çocuk sayısı 403’tür.