CHP’li Tanrıkulu: TÜRGEV ‘in Erdoğan’a ait olduğu iddiası doğru mu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a, 23 maddelik TÜRGEV soruları yöneltti. TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, “TÜRGEV vakfının bizzat Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu iddiası doğru mudur” dedi.

TÜRGEV soruları şöyle:

TÜRGEV adlı vakfın Recep Tayyip Erdoğan ve Bilal Erdoğan tarafından yönetildiği iddiası doğru mudur?

31 Mayıs 2013 tarihli TAPE ID: 2128949190 TÜRGEV Genel Başkanının belirttiği gibi TÜRGEV vakfının bizzat Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu iddiası doğru mudur?

Vakfın yaptığı arazi devri ve bağış toplanması işlemlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Bilal Erdoğan’ın kamu nüfuslarını kullanarak TÜRGEV e bağış adı altında ödemeler yaptırdıkları iddiası doğru mudur?

Yapılan ödemeler karşılığında ödemeyi yapan şahısların Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ihtiyaç duydukları belge, izin vs. işlemlerini gerçekleştirdikleri iddiası doğru mudur?

Recep Tayyip Erdoğan ve Bilal Erdoğan’ın vakıf çalışanları ile birlikte Kamu memurlarına da talimatlar verdikleri, vakfın yönetim kadrosunun da tek elden Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulduğu iddiası doğru mudur?

Bilal Erdoğan’ın Recep Tayyip Erdoğan adına hareket ettiği iddiası doğru mudur?

Hazine arazilerini usulsüz yöntemlerle TÜRGEV zimmetine geçirdikleri iddiası doğru mudur?

TÜRGEV adına yetkili kurumlara talimatla ve önceden tasarlayarak imar planı değişiklikleri yaptırdıkları iddiası doğru mudur?

TÜRGEV’e arazi veya nakit para sağlayan şirketlerin Kamu ile ilgili sorunlarının ve ihtiyaçlarının TÜRGEV’e yaptıkları bağışlar karşılığında Recep Tayyip Erdoğan ve Bilal Erdoğan tarafından çözülerek giderildikleri iddiası doğru mudur?

30 Mayıs 2013 tarihli TAPE ID: 2126818038 görüşmede Bilal Erdoğan’ın Ali Ağaoğlu’ndan alınacak 20 dönümlük araziyi takip etmesi için TÜRGEV Genel Başkanına talimat verdiği iddiası doğru mudur?

24 Nisan 2013 TAPE ID: 2058154810 Ali Ağaoğlu’ndan alınan Altunizade’deki 20 dönümlük arazi karşılığında Ali Ağaoğlu’nun Maslak 1453 Projesi ile ilgili tüm sıkıntıların Recep Tayyip Erdoğan tarafından giderildiği ve 19 Ekim 2013 tarihli TAPE ID: 1722798628 Maslak 1453 Projesi emsal değişikliğinin bizzat Recep Tayyip Erdoğan tarafından değiştirildiği iddiası doğru mudur?

TAPE ID: 2157167670 Hayırlıoğlu Vakfı’na ait Silivrikapı’daki araziye imar çıkarılması karşılığında arazinin bir kısmının TÜRGEV’e verildiği iddiası doğru mudur? Ayrıca kar payı verildiği iddiası doğru mudur?

2 Temmuz 2013 tarihli TAPE ID: 2188141922 Tokat’ta birisi kamuya ait olmak üzere iki arazinin para ödenmeksizin TÜRGEV’e tahsis edilmek istendiği ve bunun için bazı kişilere Milletvekilliği teklifinde bulunulduğu iddiası doğru mudur?

7 Kasım 2013 tarihli TAPE ID: 2423561934 TÜRGEV Genel Müdürünün TÜRGEV’e arazi bağışı karşılığında bir kişiye milletvekilliği vaadinde bulunduğu iddiası doğru mudur? İddia doğru ise bu kişi kimdir?

11 Aralık 2013 tarihli TAPE ID: 2432974438 TÜRGEV’in Tokat’ta imarı olmayan arazileri ucuza aldıktan sonra Tokat Belediyesi’nden bu araziler için imar değişiklikleri yaptırdığı iddiası doğru mudur?

16 Temmuz 2013 tarihli TAPE ID: 2211945540 Reza Zarrab’ın Ekonomi Eski Bakanı tarafından TÜRGEV’e rüşvet vermesi için yönlendirildiği ve TÜRGEV Genel Müdürü ile ayrıntıları konuştuğu iddiası doğru mudur?

Reza Zarrab’ın TÜRGEV Genel Müdürü aracılığıyla TÜRGEV’e bağışta bulunmak isteğini ilettiği iddiası doğru mudur?

31 Ekim 2013 TAPE ID: 2411236457 Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa Belediye Başkanını arayarak TÜRGEV’e arazi tahsisinde bulunma talimatı verdiği iddiası doğru mudur?

31 Ekim 2013 tarihli TAPE ID: 2411236457 Şanlıurfa Belediye Başkanının TÜRGEV Genel Müdürünü arayarak TÜRGEV’e arazi teklifinde bulunduğu iddiası doğru mudur?

22 Ocak 2013 TAPE ID: 1883149596 İstanbul Şehzadebaşı’nda TÜRGEV adına bir otel projesi yapıldığı ve projeden Kadir Topbaş’ın da haberi olduğu iddiası doğru mudur?

22 Ocak 2013 tarihli TAPE ID: 1883149596 Bilal Erdoğan’ın İBB İmar Komisyon Başkanına otelin yapılacağı araziyle ilgili bizzat talimat verdiği iddiası doğru mudur?

24 Temmuz 2013 tarihli TAPE ID: 2225780366 Fatih Şehzadebaşı’nda yapılacak otel için TÜRGEV’in Milli Eğitim Vakfı’na ait bir araziyi kiraladığı iddiası doğru mudur?

24 Temmuz 2013 tarihli TAPE ID: 2225780366 görüşmede arazinin sınırında arazisi bulunan bir vatandaşın gerekirse araziyi zorla vermesi için Bilal Erdoğan tarafından bir kişiye talimat verildiği iddiası doğru mudur? İddia doğru ise bu kişi kimdir?