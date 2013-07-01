CHP’li Tanrıkulu: Son 11 yılda 200’e yakın tarihi ve kültürel miras zarar gördü

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yanan ve zarar gören tarihi eserleri TBMM gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan daha önce verilen yanıtlara göre, “2002 yılından bu yana zarar gören tarihi ve kültürel eser sayısı 200’ün üzerindedir” dedi. Tarihi ve kültürel mirasın bazılarının çıkan yangınlarda bazılarının da hasar gördüğünün anlaşıldığına dikkat çeken Tanrıkulu şunları söyledi. “Toplam 26 olayla felaketten en büyük darbeyi alan İstanbul’da, Beyazıt Camisi Hünkar Kasrı 2011’deki yangında kullanılmaz hale geldi, tarihi Haydarpaşa Garı alevlerin kurbanı oldu. Beşiktaş ve Sarıyer İlçeleri’ndeki 19 yapının yanı sıra 2007 yılında Hatice Sultan Yalısı yandı. Galatasaray Üniversitesi binası ve Fatih’teki Milli Eğitim Müdürlüğü binası da alevlerden nasibini alan yapılar arasındaydı. Edirne’de ise 60 tescilli yapı yanma ve yıkılma sebebiyle tahrip oldu.

Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün bulunduğu illerle bağlı illerde, yanan ya da başka bir nedenden dolayı tahrip olan yapılardan bazılarının sayısı şöyle:

İstanbul 26, Konya 25, Aydın-Denizli 22, Şanlıurfa 9, Kahramanmaraş5, Eskişehir 4, Kütahya 4, Afyonkarahisar 1, Sivas 1, Antakya 1, Mersin 1, Çanakkale: 1 tarihi eser zarar gördü.

Yanan eserlerin akıbeti nedir?

Tanrıkulu, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’e yanan ve zarar görenle eserlerle ilgili şu soruları yönlendirdi:

Yanan eserlerin akıbeti nedir? Tek tek açıklar mısınız?

Yanan eserlerin kaçı özel mülkiyet, kaçı kamu malı?

Söz konusu yangınların sebepleri nelerdir? Bu konuda yapılan soruşturmaların sonuçları nelerdir?

Tarihi eserlerin yangınlardan korunması için neden tedbir alınmamaktadır? Tedbir alınıyorsa, bu yangınlar nasıl meydana gelmektedir? “