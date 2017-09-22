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Politika

CHP'li Tanrıkulu: Onurlu ve dürüst gazeteciliği yasaklayamazsınız

Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Ödül Töreni, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı

22 Eylül 2017 19:54

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu,  Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Ödül Töreni'nin  olağanüstü hâl (OHAL) gerekçesiyle iptal etmesi sonrasında sosyal medya hesabından "Korkuyorsunuz! Musa Anter ödül töreni OHAL gerekçesiyle yasaklanmış. Onurlu ve dürüst gazeteciliği yasaklayamazsınız" ifadesiyle tepki gösterdi. 

Bu yıl 25’incisi yapılacak olan Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Ödül Töreni, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı. 

Özgürlükçü Demokrasi gazetesi tarafından, Taksim Hill Otel gerçekleştirilmesi planlanan ödül töreninin iptaline OHAL gerekçe gösterilmişti. 

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“21/09/2017 Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Özgürlükçü Demokrasi adresinede İdaremiz Beyoğlu ilçesi Sıraselviler Caddesi No: 5 sayılı adreste bulunan Taksim Hill Otel’de ‘Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri’ adı altında yapılmak istenen ödül töreni Kaymakamlık makamının 21/09/2017 ve tarih 2017/1800 sayılı kararı ile yasaklanmıştır.”

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