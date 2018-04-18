CHP'li Tanrıkulu: OHAL'de yapılacak seçim adil olmayacak

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, olağanüstü halin (OHAL) 3 ay daha uzatılması yönünde karar alınmasını eleştirerek, \"OHAL koşullarında yapılacak seçim, dürüst ve adil olmayacaktır. Baskı ortamında gerçekleşecek bir seçim olacaktır\" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında, OHAL\'in uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin bugün Meclis\'te görüşüleceğini hatırlattı. Demokrasinin güçlendirilmesi ile darbecilere karşı çıkılabileceğini kaydeden Tanrıkulu, OHAL\'in 3 ay daha uzatılması yönünde karar alınmasını eleştirdi. CHP\'li Tanrıkulu, şunları söyledi:

\"OHAL koşullarında yapılacak seçim, dürüst ve adil olmayacaktır; baskı ortamında gerçekleşecek seçim olacaktır. OHAL, 21 aydır devam ediyor. Muhtemelen 3 ay daha uzatılacak ve Türkiye, erken seçime OHAL şartlarında gidecek. Bunu özgürlükler, adalet ve demokrasi bakımından kabul etmek mümkün değil. Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye\'yi OHAL\'siz aldı, 14 yıl bu şekilde yönetti. Şimdi 2 yıldır da Türkiye\'yi baskı, zulüm rejiminin adı olan ve ona dönüşen OHAL rejimiyle yönetmek istiyor. OHAL koşullarında yapılacak seçim dürüst ve adil olmayacaktır, baskı ortamında gerçekleşecek seçim olacaktır. Her şeye rağmen biz ana muhalefet partisi olarak seçim konusunda da iddialıyız. Üzerimize düşen ne varsa bunu da yapacağız. Halkımız umudunu yitirmesin.\"