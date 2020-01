CHP'li Tanrıkulu: Öğretmenleri tehdit altında bırakacak bu atama işleminden vazgeçilmeli

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR- Burak EMEK / DİYARBAKIR, (DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır\'dan zorunlu görev değişikliği kapsamında başka illere gönderilen öğretmenler ile ilgili konuşurken, \"Hükümeti uyarıyorum. Yarın öbür gün çıkacak olayların sorumlusu bu atama işlemi olacaktır. Bir kez daha gözden geçirilmesini ve öğretmenleri tehdit altında bırakacak bu atama işleminden vazgeçmelerini bekliyoruz\" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır iİ Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Hazırladığı son 8 ayın insan hakları ihlal raporunu açıklayan CHP\'li Tanrıkulu, Türkiye\'nin de çok önemli bir sınavdan geçtiğini vurguladı. Anayasanın giderek yürürlükten kalktığı, meclisin bypas edildiği, OHAL\'in sürekli hale getirildiği bir rejim içerisinde olduklarını kaydedenCHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu şöyle konuştu:

\"Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, çıkan KHK ile milletvekillerine ve Parlamentoya kayyum olarak atandı. Şuan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı bütün Milletvekilleri bakımından Milletvekilliğinden önce ve sonra işlendiği suçlar bakımından tek yetkili hale getirildi. Açıklanan kararnameyle Milletvekillerine kayyum atanmış durumdadır. Biz bu ülkeye seven insanlar olarak, Türkiye\'nin her yerinde tıpkı adalet yürüyüşünde olduğu gibi bunları dile getirmeye ve bu dayanışma ağını genişletmeye devam edeceğiz.\"



Basın toplantısından sonra zorunlu görev değişikliği kapsamında il dışına görevlendirilen öğretmenler için Eğitim Sen Diyarbakır 1 No\'lu Şubesini ziyarat eden CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, burada yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

\"Bu arkadaşlarımız maalesef siyaset kurumunun linçine, yargısız infazına maruz kaldılar. Sürgün en ağır en ağır insan hakları ihlallerinden bir tanesidir. İnsanların kendi iradesi dışında her hangi bir yargı kararı olmadan her hangi bir işlem, idari soruşturma olmadan bir yere sürgün edilmesi en ağır insan hakkı ihlallerinden bir tanesidir. Yaşamları güvence altında olmayacak, sosyal çevrelerinden koparılacaklarıdır. Gittikleri yerlerde kutuplaşma bu kez öğretmen kimlikleri üzerinden olacaktır. Bu arkadaşlarımızın gidecekleri yerlerde yaşam hakları da bir tehdit altında olacağı bir ortam yaratılmış oluyor. Bunlar eğer düşünülmemişse buradan uyarıyorum, bu zalimlikten derhal hükümetin vazgeçmesi lazım ve bu atama işlemlerinin durdurulması lazım. Yarın öbür gün çıkacak olumsuzluk, kimsenin kabul etmeyeceği olayların sorumlusu bu atama işlemi olacaktır. Bir kez daha gözden geçirilmesini ve öğretmenleri tehdit altında bırakacak bu atama işlemini vaz geçmelerini bekliyoruz.\"

\'DOZER VE TOMA İKTİDARI\'

CHP\'li Tanrıkulu son olarak merkez Sur ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımların gerçekleştiği ve vatandaşların tepki gösterdiği Alipaşa ve Lalabey mahallelerine gitti. Burada vatandaşlar ile konuşan CHP\'li Sezgin Tanrıkulu şu değerneldirmeyi yaptı:

\"Dostumuz Tahir Elçi\'yi bu mirasa sahip çıktığı için kaybettik. Halen belirli yerlere girilmiyor. Bu bulunduğumuz yerde hiçbir çatışma yaşanmadı. Ama buna rağmen bakın savaştan çıkmış bir görüntü var. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı dozer ve TOMA iktidarına dönüşmüştür. Dozer ve iş makineleriyle insanların evini başlarına yıkıyorlar. TOMA\'larla insanların demokratik tepkilerini ortaya koymasını engelliyorlar. Bununla toplumsal barışı ve huzuru sağlayamazsınız. Sur\'da yaşayanlarla barışık bir proje yürütebilirsiniz.\"

