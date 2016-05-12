CHP’li Tanrıkulu Meclis’te gözyaşlarına boğuldu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şehitler ve Güneydoğu'da yaşanan sıkıntılardan bahsederken gözyaşlarını tutamadı. Tanrıkulu, son dönemde ülkenin çok sayıda şehit verdiğini, iç göç yaşandığını, kentlerin yok edildiğini, vatandaşların çatışma ortamında kaldığını ifade etti. Tanrıkulu, "Bunların hepsinin nedeni sadece terör müdür, yoksa Türkiye'yi ölümle, kanla başkanlığa mecbur etmek midir?" diye sordu. Tanrıkulu bu sözleri söylerken gözleri doldu.

Hürriyet’in haberine göre, Tanrıkulu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Hisarcıklıoğlu'nun TOBB Genel Kurulu'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini eleştirdi. Tanrukulu şöyle konuştu:

"TOBB Başkanı'nı ana muhalefet partisinden ve onun liderinden özür dilemeye çağırıyoruz. Çünkü hukuk devleti, laiklik onlar için de gereklidir. Sermaye ve iş dünyasının güvencesi de hukuk devleti ve laikliktir. Bunları unutarak iktidara yaranmak açısından bu sözlerle yanıt vermesi etik dışı olmuştur, nezaketsizdir. TOBB Başkanı haddini aşmıştır. Kendisi orada ev sahibidir. Ağır eleştirilere tahammül göstermek zorundadır. Genel başkanımızın hiçbir sözünde hakaret yoktur, eleştiri vardır.”

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tanrıkulu, Kılıçdaroğlu'nun başkanlık sistemiyle ilgili değerlendirmesinin hatırlatılması üzerine, "Çok barışçıl bir dönemden geçiyoruz, Türkiye güllük gülistanlık, çok normal dönemlerden geçiyoruz, hiç kan akmıyor sanki" dedi.

Tanrıkulu, 7 Haziran seçimlerinden 1 Kasım seçimlerine kadar geçen sürede yaşananları herkesin iyi değerlendirmesi gerektiğini belirterek, bu süreçte Türkiye'nin bir ateş çemberine dönüştürüldüğünü ifade etti.

Türkiye'nin bir taziye evine dönüştürüldüğünü, 1 Kasım seçimlerine gidilen süreçte ülkenin kanla, ölümle terbiye edilmeye çalışıldığını savunan Tanrıkulu, "Şimdi de 1 Kasım'dan sonra başkanlık rejimine ölümle, kanla gidilmek istenmektedir. Daha fazla ölümle, kanla başkanlık rejiminin yolları döşenmek istenmektedir. Ölümle, kanla başkanlık rejimi Türkiye'ye dayatılmak istenmektedir. Genel Başkanımızın dikkati çektiği nokta budur. Hiç kimse Türkiye'yi ölümle, kanla terbiye etmeye, başkanlık rejimine mecbur etmeye kalkmasın" diye konuştu.

“Terörün nedeni Türkiye’yi

ölümle başkanlığa mecbur etmek midir?”

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin AKP tarafından başka bir yöne çekilmeye çalışıldığına dikkati çeken Tanrıkulu, son dönemde ülkenin çok sayıda şehit verdiğini, iç göç yaşandığını, kentlerin yok edildiğini, vatandaşların çatışma ortamında kaldığını ifade etti. Tanrıkulu, "Bunların hepsinin nedeni sadece terör müdür, yoksa Türkiye'yi ölümle, kanla başkanlığa mecbur etmek midir?" diye sordu. Tanrıkulu bu sözleri söylerken gözleri doldu.

Tanrıkulu, "Siz de aynı ifadeleri kullandınız. Aynı eleştiriler size de gelecektir" denilmesi üzerine de "Ben bunu Genel Kurul'da kürsüde söyledim. Bütün bunların nedeni başkanlık rejimidir. Kendi içlerindeki tartışmaların nedeni de başkanlık rejimidir. Bunu ölümle inşa etmeye çalışıyorlar, biz de barışı savunuyoruz onlara karşı" ifadesini kullandı.