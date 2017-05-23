CHP'li Tanrıkulu kendi televizyonunu kurdu: Alternatif medyamızı oluşturduk

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, muhalif siyasetçilere ana akım televizyonlarda yer verilmediğini söyleyerek kendi televizyonunu kurduğunu duyurdu.

Adının baş harflerini taşıyan “MST TV” adını verdiği bir televizyonun Periscope ve Youtube kanalları üzerinden yayın yapacağını söyleyen Tanrıkulu ”Yaklaşık 15-16 aydır hiçbir medya kuruluşuna çıkamadık. Artık kendi medyama çıkacağım, günlük, haftalık yorumlar yapacak, görüşlerimi paylaşacağım.” dedi. "Alternatif medyamızı oluşturduk" ifadelerini kullanan Tanrıkulu, ”Alanda, Meclis’te, odamda yayın yapacağım" diye konuştu.