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Yaşam

CHP'li Tanrıkulu kendi televizyonunu kurdu: Alternatif medyamızı oluşturduk

Tanrıkulu'nun kurduğu “MST TV” Periscope ve Youtube kanalları üzerinden yayın yapacak

23 Mayıs 2017 21:21

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, muhalif siyasetçilere ana akım televizyonlarda  yer verilmediğini söyleyerek kendi televizyonunu kurduğunu duyurdu.

Adının baş harflerini taşıyan “MST TV” adını verdiği bir televizyonun Periscope ve Youtube kanalları üzerinden yayın yapacağını söyleyen Tanrıkulu ”Yaklaşık 15-16 aydır hiçbir medya kuruluşuna çıkamadık. Artık kendi medyama çıkacağım, günlük, haftalık yorumlar yapacak, görüşlerimi paylaşacağım.” dedi. "Alternatif medyamızı oluşturduk" ifadelerini kullanan Tanrıkulu, ”Alanda, Meclis’te, odamda yayın yapacağım" diye konuştu.

 

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