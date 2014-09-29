CHP'li Tanrıkulu: 'IŞİD terör örgütüdür' kararı yok, militanlar Türkiye'de kol geziyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, "IŞİD Türkiye'de rahatlıkla faaliyet sürdürüyor" saptamasının gerekçesi olarak, Bakanlar Kurulu'nu ve Resmi Gazete'yi gösterdi. Tanrıkulu, IŞİD'in terör örgütü listesine alınmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı olduğunun ifade edildiğini ancak Resmi Gazeteleri taradığını ve böyle bir kararı göremediğini söyledi.

Tanrıkulu, düzenlediği basın toplantısında, "Böyle bir karar olmadığı için IŞİD çok rahatlıkla Türkiye'de faaliyet sürdürüyor" şeklinde konuştu.

"Ben atlamış olabilirim. Eğer yanılıyorsam beni düzeltsinler. Bu Bakanlar Kurulu kararı hangi resmi gazetede yayınlandı?" diyen Tanrıkulu şöyle devam etti:

"IŞİD terör örgütü ilan edildi mi edilmedi mi? IŞİD, Bakanlar Kurulu kararıyla bir terör örgütü ilan edilmişse, bu Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildirilir, örgütün Türkiye'deki faaliyetleri takip altına alınır. Böyle bir karar olmadığı için Emniyet Genel Müdürlüğü listesinde IŞİD diye bir örgüt yok. O nedenle IŞİD çok rahatlıkla, BM kararlarına rağmen Türkiye'de faaliyet sürdürüyor ve Türkiye'yi lojistik üs olarak kullanıyor. 3 yıldır hükümetin IŞİD'e destek verdiğini, geçişlere göz yumduğunu ifade ettik. Bu örgüte binden fazla giden insan var. Hangisi hakkında ne işlem yapıldı?"

Tanrıkulu, bir soru üzerine, Süleyman Şah türbesinin bulunduğu toprakların 25 askerle korunamayacağını savunarak, "Umarım yeni bir rehine krizi olmaz" dedi.