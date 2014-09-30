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Politika

CHP'li Tanrıkulu 'İki yüz bin kişilik ihbar listesi' iddiasını Meclis'e taşıdı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu TBMM Başkanlığı’na bakan Ala’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi

30 Eylül 2014 14:01

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, çok tartışılacak iddiayı Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya, “1 Aralık 2013-23 Eylül 2014 tarihleri arasında iki yüz bin kişinin ihbar edildiği iddiası doğru mudur” diye sordu.

Tanrıkulu’nun TBMM Başkanlığı’na bakan Ala’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

- 1 Aralık 2013-23 Eylül 2014 tarihleri arasında iki yüz bin kişinin ihbar edildiği iddiası doğru mudur?

- Bu ihbarların Twitter üzerindeki bir hesaba yapıldığı iddiası doğru mudur?

- İddialar doğru ise, bu konuda Emniyet birimlerine ulaşmış herhangi bir bilgi bulunmakta mıdır?

- Bu iki yüz bin kişilik ihbar listesini hazırlayanlar hakkında Bakanlığınızca işlem başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır?

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