CHP'li Tanrıkulu 'İki yüz bin kişilik ihbar listesi' iddiasını Meclis'e taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, çok tartışılacak iddiayı Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya, “1 Aralık 2013-23 Eylül 2014 tarihleri arasında iki yüz bin kişinin ihbar edildiği iddiası doğru mudur” diye sordu.

Tanrıkulu’nun TBMM Başkanlığı’na bakan Ala’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

- 1 Aralık 2013-23 Eylül 2014 tarihleri arasında iki yüz bin kişinin ihbar edildiği iddiası doğru mudur?

- Bu ihbarların Twitter üzerindeki bir hesaba yapıldığı iddiası doğru mudur?

- İddialar doğru ise, bu konuda Emniyet birimlerine ulaşmış herhangi bir bilgi bulunmakta mıdır?

- Bu iki yüz bin kişilik ihbar listesini hazırlayanlar hakkında Bakanlığınızca işlem başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır?