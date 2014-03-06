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Politika

CHP'li Tanrıkulu: HDP'ye saldırıların birincil sorumlusu İçişleri Bakanlığı'dır

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Aksaray'da HDP'lilere karşı gerçekleşen saldırıyla ilgli birincil sorumlunun İçişleri Bakanlığı olduğunu belirtti

06 Mart 2014 15:12

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'nin Aksaray seçim bürosuna karşı yapılan saldırı ve linç girişimiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Saldırıların birincil sorumlusunun İçiişleri Bakanlığı  olduğunu vurguladı  ve "AKP, CHP, MHP nasıl ki Türkiye’nin her yerinde siyaset yapma, kendini halka anlatma hakkına sahipse, HDP de aynı hakka sahiptir. HDP’nin seçim çalışmalarını sekteye uğratmaya çalışmak hiçbir siyasi grubun, partinin veya sıradan yurttaşın hakkı olamaz" dedi.

Tanrıkulu'nun yazılı açıklamas şöyle:

Dün Aksaray’da Halkların Demokratik Partisi’nin seçim bürosunun açılışı sonrası bir grubun saldırısı sonucu otuz kişinin yaralanması geçiştirilemeyecek kadar vahim bir olaydır. Öncelikle saldırıda yaralanan HDP üyelerine acil şifalar diliyor ve saldırganların derhal tespit edilerek yargı önüne çıkarılmasını beklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Ne yazık ki HDP’ye yönelik saldırılar ve linç girişimleri Aksaray’la sınırlı değildir. Daha önce de Urla başta olmak üzere çeşitli bölgelerde benzer saldırı ve linç girişimleri gerçekleşmiştir. Buna rağmen HDP’nin seçim çalışmalarını güvenli bir biçimde sürdürmesini sağlamayan İçişleri Bakanlığı, saldırıların birincil sorumlusudur!

Diğer yandan AKP, CHP, MHP nasıl ki Türkiye’nin her yerinde siyaset yapma, kendini halka anlatma hakkına sahipse, HDP de aynı hakka sahiptir. HDP’nin seçim çalışmalarını sekteye uğratmaya çalışmak hiçbir siyasi grubun, partinin veya sıradan yurttaşın hakkı olamaz. Siyaset yapan kişilere saldırmak, linç girişiminde bulunmak kesinlikle göz yumulacak veya geçiştirilecek bir konu değildir. Bu konuda başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm birimleri saldırganları derhal tespit etmeye ve savcıları da saldırganlar hakkında gerekli incelemeyi başlatmaya davet ediyoruz.

Demokratik bir ortamda seçimlere girilmesi konusunda öncelikli sorumluluk AKP hükümetine düşmektedir. Hükümet, giderek sistematik hale gelen HDP’ye yönelik linç girişimlerinin arkasındaki gücü ortaya çıkarmak ve bu saldırıları önlemekle mükelleftir.

HDP’ye saldıran ve sayıları binleri bulan kişilerin belli bir merkez tarafından yönlendirildiğine dair kamuoyunda ciddi kuşkular oluşmuştur. Bu kuşkuların bir an evvel giderilmesi, saldırıları organize edenlerin derhal tespit edilerek yargı önüne çıkartılması gerekmektedir.

Bu vesileyle başta Aksaray ve Urla olmak üzere, HDP’ye yönelik saldırılara katılanları kınıyor, yaralanan HDP üyelerine bir kez daha acil şifalar diliyorum.

 

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