CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında Twitter hesabından paylaştığı mesajla "devletin SİHA'larla sivil vatandaşları vurup, öldürdüğünü iddia ederek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin manevi şahsiyetini aşağıladığına dair somut deliller bulunduğu" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Gazete Duvar’a konuşan Sezgin Tanrıkulu, hakkında açılan soruşturmayla ilgili olarak “Güneş balçıkla sıvanmaz” yorumunu yaptı. Tanrıkulu, “O saldırıdan hemen sonra, bana ulaşan yakınlarının verdiği bilgiye göre sivil olan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Bu bilgiyi sosyal medya hesaplarımdan ısrarla paylaşmamdan rahatsız oldular” dedi.

Tanrıkulu soruşturmanın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından hemen sonra başlatılmasını ise şu sözlerle değerlendirdi, “Yargının nasıl çalıştığının çok çarpık bir göstergesi. KHK ile bu düzenleme yapıldığında ‘Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Parlamentoya kayyum olarak atandı’ demiştim. Parlamentonun kendisine ilişkin bir düzenlemenin KHK ile yapıldığı bir dönemden geçiyoruz. İlk soruşturma da bana açıldı. Milletvekili bunu konuşamayacaksa neyi konuşacak!”

Sezgin Tanrıkulu, "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları vardır. AKP Hükümeti, 2002'de seçim bildirgelerine, hükümet programlarına bakıldığında, adalet, özgürlük, eşitlik ve insan haklarına saygı iddiasıyla geldi. 15 yıl sonunda toma, dozer, SİHA iktidarına dönüştü. Bu iktidarın adı toma, dozer ve SİHA iktidarıdır" demişti.

Ne olmuştu?

Tanrıkulu'nun sözleri üzerine Milli Savunma Bakanlığı, sivillerin vurulduğu iddiasını yalanlamış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Ana muhalefet partisinin bu milletvekilini acilen çağırıp ağzının payını vermesi lazım” demişti.

Tanrıkulu, bu açıklamalara şu yanıtı vermişti:

“Dört vatandaş, merkeze 20 km köylerine, gündüz vakti giderler. Hâkkari çıkışında rutin polis kontrolünden geçerler. Köyde, kurbanlık alacak, tarlasına gidecek ve aralarından Mehmet Temel’in annesini, Hâkkari’ye bayram ziyaretine götüreceklerdir. Köy sınırları içinde, yasaklı bölgede olmayan köy çeşmesi Kâni Reş/Siyah Çeşme başında dinlenmek için otururlarken SİHA Heron’la vurulurlar. İsmail Aydın, 43 yaşında, 5 çocuğu var, biri 4 gün önce doğdu. Köyüne arada ot biçmeye, onları toplamaya gidiyor. Şu an ağır yaralı. Musa Tarhan, 54 yaşında, Hakkari’de bulduğu her işte çalışıyor. AK Parti Hâkkari önceki il başkanının akrabası. Şu an yaralı ve gözaltında. İbrahim Sak, devlette Defterdarlık’tan, vergi şefliğinden emekli. 6 çocuklu. Kendi köyüne, her bayram tarlasına giden bir yurttaş. Ölen Mehmet Temel (37) Hâkkari Şehit Selâhattin İlk Öğretim Okulu ve Hâkkari Ağız Diş Hastanesi tesisat işlerini yapıyordu. 3 çocuğu vardı. Milletvekili ve insan olarak, onların sesini duyurmak görevimizdir.”

"Beni tehdit eden bakanlık"

Bu kişilerin ‘sivil’ olduğunu vurgulayan Tanrıkulu şu soruları sordu:

“Bir kontrol noktasından geçip köylerine gittikten sonra düşman gibi vurulmuşlardır. Eğer bu insanların sesini duyurmaz, acılarına sessiz kalır, telefonu yüzlerine kapatırsak, bu ülke güvenli, terörün bittiği bir ülke mi olur? Bir insanı sırf Kürt diye, terörist yaftasını yapıştırmak, bu kadar önyargılı olmak doğru mudur? BAYRAKTAR SİHA’sı ile vurulduğu belirtilen bu yurttaşlarımızın gerçek kimliği, beni tehdit eden İçişleri Bakanlığı için çok mu önemsiz?”

Terörle mücadelede hukuktan uzaklaşan her yöntemin başarısızlığa mahkum olduğunu dile getiren CHP’li vekil sözlerini şöyle bitirdi: “Tehditler, hakaretler, karalama kampanyasına ve alçakça davrananlara rağmen, doğru bildiklerimi söylemeye ve mücadele etmeye devam edeceğim.”

Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ardından bugün de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedefi oldu. Erdoğan, Kazakistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, “Ana muhalefet partisinin temsilcisi SİHA’larla ilgili eleştiri yapıyor. Neymiş, sivilleri vurmuş. Nerede o siviller, SİHA’lar teröristleri vuruyor. Bunu, CHP’nin temsilcileri vesaireleri durduramaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına Tanrıkulu, Twitter’dan yanıt verdi. Erdoğan’ın bu sözleri sonrası ‘troller’in hedefi olduğunu belirten Tanrıkulu “Bayraktar adlı SİHA’ların vurduğu sivillerinin adlarını burada paylaştım, açıkladım. Sayın Erdoğan, bana saldırmanız suçluluk telaşı olmasın! Erdoğan hedef gösterdi troller saldırıyor. Bayraktar adlı SİHA’nın vurduğu,öldürdüğü sivillerdi. Sizde Allah korkusu da kalmamış vicdansızlar!” dedi.

Bayraktar adlı SİHA'ların vurduğu sivillerinin adlarını burada paylaştım, açıkladım Sn.Erdoğan, bana saldırmanız suçluluk telaşı olamasın!

Erdoğan hedef gösterdi troller saldırıyor.Bayraktar adlı SİHA'nın vurduğu,öldürdüğü sivillerdi. Sizde Allah korkusuda kalmamış vicdansızlar!