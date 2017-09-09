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Politika

CHP’li Tanrıkulu: Cumhuriyet tutukluları siyasi rehin mi?

"Türkiye'de basın özgürlüğünü ortadan kaldıran tutuklamalar, ülkede hukuk düzeninin de neredeyse kalmadığına işaret etmektedir"

09 Eylül 2017 11:53

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet gazetesi ile ilgili tutuklamaların siyasi rehin amacı taşıyıp taşımadığının ortaya çıkarılması için Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istedi. 

Cumhuriyet Davası kapsamında tutuklu olan gazetenin İcra Kurulu Başkanı Avukat Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Yayın Danışmanı Kadri Gürsel, muhabir Ahmet Şık ile muhasebe çalışanı Emre İper’in serbest bırakılmamasını Anayasaya aykırı olarak değerlendiren Sezgin Tanrıkulu, gazetenin tutuklu çalışanları ve yöneticileri için Meclis’te araştırması açılmasını istedi. Tanrıkulu, araştırmanını gerekçesi olarak Cumhuriyet gazetesiyle ilgili tutuklamaların “siyasi rehin amacı taşıyıp taşımadığının” ortaya çıkarılması olduğunu belirtti.   

Türkiye’de basın özgürlüğünü ortadan kaldıran tutuklamalar yaşandığını ifade eden Tanrıkulu, “Ülkede hukuk düzeninin de neredeyse kalmadığına işaret etmektedir. Cumhuriyet Davasında doğrudan emir verildiği ya da dava ile ilgili olarak durumdan vazife çıkarıp kendilerine verilen görevin ötesinde birtakım işlemleri yapanların olduğu ve bu durumun, bir anlamda, AKP Hükümeti’nin, kendisine karşı olanlara uyguladığı tedbirler olduğu kamuoyunda sıkça yer alan iddialar arasındadır” dedi.

 

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