CHP'li Tanrıkulu: Çöken Gökçek'in belediyecilik anlayışı değil, AK Parti'nin yönetim anlayışı

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek\'in istifasını, Diyarbakır İl Başkanlığı kongresinde değerlendirirken, \"Bugün çöken Gökçek veya Topbaş\'ın belediyecilik anlayışı değil, bugün çöken AKP\'nin yönetim anlayışıdır. Çökmüştür, berbat hale gelmiştir\" dedi.

CHP Diyarbakır Olağan İl Kongresi bugün bir düğün salonunda yapıldı. Kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, bölge il başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Kongre öncesi konuşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AK Parti hükümetinin iktidara geldiği 2002 yılında sadece Diyarbakır ve Şırnak\'ta olağanüstü hal olduğunu ve daha sonra kaldırıldığını hatırlatarak, şöyle dedi:

\"Şimdi Türkiye\'nin 81 ilinde, 14 aydır olağanüstü hal var. Olağanüstü halsiz bir Türkiye devralmışlardı 2002 yılında, tek bir çatışma, terör eylemi yoktu. Bütün Türkiye\'de hiç ölüm yoktu, örgüt bütün silahlı unsurlarını 99\'da Türkiye\'nin dışına çekmişti. Tek bir silahlı eylem Türkiye\'nin içerisinde yoktu. Büyük bir barış, silah bırakma beklentisi vardı. Böyle bir Türkiye devraldılar. Ama o barış beklentisini, silahsızlanmayı beceremediler. Şimdi Türkiye\'nin 81 ilinde terör, çatışma, ölüm var yanı başımızda. Şimdi Türkiye\'nin her yerinde ölüm var, çatışma var. Ekonomisi, rayına girmiş bir Türkiye devraldı. Şimdi ekonomi nasıl berbat ? Dün dolar 3.80\'i buldu. 15 yıl önce devraldıkları zaman Türkiye\'yi ekonomisi rayında, çatışmanın, ölümün olmadığı, barış beklentisinin tavanda olduğu, olağanüstü halsiz bir Türkiye devraldılar. Ama şimdi Türkiye\'yi her bakımdan berbat hale getirdiler. AKP\'nin 15 yıllık özeti budur. O nedenle bugün çöken Gökçek\'in veya Topbaş\'ın belediyecilik anlayışı değil, bugün çöken Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin yönetim anlayışıdır. Çökmüştür, berbat hale gelmiştir. Türkiye\'nin neredeyse tümünü kayyumla idare eder hale getirmişlerdir. Bölgede 3 büyükşehir belediyesi kayyumla yönetiliyor, 92 belediyeye kayyum atadılar. Buradan Diyarbakır\'dan söylüyoruz; en zayıf olduğumuz yerlerden biri buralar, buradan söylüyoruz. Size hodri meydan, gelin Diyarbakır\'dan başlayarak her yere sandık koyalım ve yerel erken seçimi hemen yapalım. Eğer yüreğiniz yetiyorsa, istifalarla bu iş olmaz.\"

\"SARAYDA OTURUP BELEDİYE YÖNETİYORLAR\"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de, tutuklu milletvekilleri ve belediye başkanlarının yasalara rağmen tutuklandığını, belediyelerin de saraydan yönetildiğini savunarak, \"Milletvekilinizi seçiyorsunuz, milletvekiliniz tutuklu, neye rağmen tutuklu? Yasaya, anayasaya rağmen tutuklu. Belediye başkanlarını görevden alıyorsunuz, gerekçeleriniz var olabilir. Velevki bu gerekçeler doğrudur, o zaman ne yapacaksınız? Millet iradesine başvuracaksınız, yeniden seçim yapacaksınız. \'Hayır onu da yapmayacağım.\' E ne yapacaksınız? \'Tamamını valla bizim sarayda oturacağız, yöneteceğiz.\' Kusura bakmayın buna hiç kimsenin izin vermeyeceğini iyi biliyorum. Ne Diyarbakır buna izin verecektir, ne İzmir, ne de Türkiye buna izin verecektir. Türkiye\'de biliyorsunuz 1500 küsur belediye var\" diye konuştu.

\"MERSİN, ADANA, ANTALYA, İSTANBUL VE ANKARA BELEDİYESİ\'Nİ BİZ ALACAĞIZ\"

En son olarak konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Suriye\'de yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, şöyle konuştu:

\"Suriye\'ye, Rusya\'yı da, Amerika\'yı da getiren Erdoğan\'ın kendisidir. Avrupa\'da yükselen yeni sağın, faşizmin yükselişini sağlayan da Erdoğan\'ın kendisidir. Bugün Avrupa\'da yaşayan, Almanya\'da yaşayan bütün Türkiye\'den gitmiş insanların hepsi, gerçekten bir korku halinde. Neden ? İnanılmaz bir şekilde aşırı sağ partiler yükseliyor. Bunun nedeni burada izlenen politikalar. Çünkü bütün bunların hepsi içerideki iktidarını korumak amacıyla yapılmış konular. Bugün eğer PYD meselesi ortadaysa bunu her zaman söyledim, PYD bir parti. Sonuçta AKP, CHP nasılsa bir partiden bahsediyoruz, bu kadar bunu her zaman da söylüyorum. Bunun ötesinde bir şey yok Bir partiden Suriye, Rusya\'nın tanıdığı AB\'nin tanıdığı, Amerika\'nın tanıdığı bir parti yakında çok farklı gelişmelere gebe olacak bir hikaye. Bunu Erdoğan bilmiyor mu? Biliyor. Peki niye böyle yapıyor? \'İçerideki milliyetçiliği ne kadar körüklersem, acaba olur mu?\' diye. Şimdi, şu anda vazgeçiyor. Vazgeçmek zorunda kalacak bundan. Yeniden Kürtler\'i kutsamaya çalışacak, göreceğiz süreçte. Ama eğer Kürtler buna gerçekten de izin verirse, önümüzdeki geleceği kaybedecek her şeyiyle. HDP\'ye yaptığı eziyet ortada. Bunu söylemeden geçmek insani değil zaten. Neden yerel seçimleri yapmıyor? HDP\'nin yeniden aslında kendi belediyelerinden korktuğu için. Cumhuriyet Halk Partisi\'nin de elindeki bütün büyükşehirlerin çoğunluğunu alacağını bildiği için.Önümüzdeki yerel seçim zamanında olur, geç olur. Mersin, Adana, Antalya İstanbul, Ankara bu 5\'ini alacağız arkadaşlar.\"

FOTOĞRAFLI