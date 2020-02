CHP'li Tanrıkulu: Çocuk istismarı 10 yılda 700 kat arttı; Meclis araştırması yapılsın

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı\'na verdiği dilekçede, Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği\'nin 2016 raporuna göre, çocuk istismarı vakalarında son 10 yılda 700 kat artış yaşandığını belirtti. Tanrıkulu, cezaların caydırıcılığının artırılması konusunda etkili önlemlerin alınması amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, çocuk istismarları ile ilgili TBMM Başkanlığı\'na dilekçe göndererek, Meclis araştırması açılmasını talep etti. Dilekçesinde, Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği\'nin 2016 Çocuk İstismarı Raporu\'na dikkat çeken Tanrıkulu, verilere göre, son 10 yılda çocuk istismarı vakalarının yüzde 700 arttığını kaydetti. Dernek ile Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan raporun, çocuklara yönelik istismarın geldiği boyutları gözler önüne seren çarpıcı veriler içerdiğini belirten Tanrıkulu, rapora göre, dünyada son 4 yılda çocuklara yönelik taciz veya şiddet uygulamalarının yüzde 90 arttığını, tecavüzcülerin tahminen yüzde 5\'inin ortaya çıkarken, yüzde 95\'inin gizli kaldığını kaydetti.

40 BİN 266 İSTİSMAR DAVASI

Verilere göre, ensest ilişkilerin binde birinin ortaya çıktığını belirten CHP\'li Sezgin Tanrıkulu, dilekçesinde şöyle dedi:

\"Adliyelerdeki 4 tecavüz davasından birinin çocuklarla ilgili olduğu, Adalet Bakanlığı 2014 verilerine göre, her ay Adli Tıp Kurumu\'na 650 çocuk cinsel istismarı vakasının gönderildiği, gerçekleşmiş vakalardan yüzde 50\'sinde, zihinsel engelli çocuğa istismarda bulunan kişiye mahkemenin indirim uyguladığı, iyi hal ve saygın tutum indirimlerinin devam ettiği, açılan toplam dava sayısının 40 bin 266, karar çıkan dava sayısının 24 bin 825 ve mahkûmiyet kararının 13 bin 968 olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca raporda, istismarcıların yüzde 66\'sının akraba, komşu gibi çocuğun tanıdığı kişiler olduğu, istismarcıların yüzde 9\'unun ise çocukla aynı evde yaşadığına yer verilmiştir.\"

\'YARGILAMADA İNDİRİM UYGULAMASININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ\'

Çocukların cinsel istismar, tecavüz ve her türlü sapkınlıktan etkin olarak korunması gerektiğini ifade eden Tanrıkulu, önlemler konusunda şu önerilerde bulundu:

\"Türk Ceza Kanunu\'nda çocuklara yönelik işlenen istismar suçlarında pek çok kez değişikliğe gidilmiş olup, evlilik yaşını 15\'e çeken yasalarda çocuğun rızası ile yaşadığı ilişki ve evlilik soruşturmaya tabi olmazken, istismar durumunda soruşturma yapılması gerekmektedir. Ancak, rıza ile ilişki ve evlilik ya da istismar olup olmadığına nasıl karar verileceği izaha muhtaçtır. Çocuk Koruma Kanunu yetersiz olup, çocukların cinsel istismarına ilişkin yasal mevzuatın daha ayrıntılı biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın, çocuğun cinsel istismarı konusuna aktif ve etkin bir biçimde müdahil olması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı; sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kamu kurumları ile iş birliği yaparak, aileleri ve öğretmenleri bilgilendirmeli, eğitim programları geliştirmeli, broşür, afiş, kitapçıklar bastırarak dağıtmalıdır. Çocuk istismarı ile ilgili aile eğitim seminerleri düzenlenmelidir. İstismar yargılamalarında takdiri indirimlerin uygulanmasının önüne geçilmeli, yargılama neticesinde başlayan infaz aşamasında koşullu salıverilme uygulamasının değiştirilmesi gerekmektedir.\"

Tanrıkulu dilekçesinde, çocukların cinsel istismara uğramasının önüne geçilmesi, mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi, çocuklara cinsel istismarda bulunanlara takdir indirimi uygulanmaması ve cezaların caydırıcılığının artırılması konusunda etkili önlemlerin alınması amacıyla Meclis araştırması açılmasını talep ettiklerini bildirdi.