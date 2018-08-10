CHP'li Tanrıkulu, cinsel istismarda takdir indirimi uygulanmaması için araştırma önergesi verdi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, 2018 yılı Temmuz ayında en az 433 çocuk istismara maruz kaldığını, 22 kadına ise cinsel şiddet uygulandığını, 37 kadının öldürüldüğünü söyledi. TÜİK verilerine göre, çocuk mağdur sayısı 2014 yılında 74.064 iken, 2016 yılında 83.552’ye yükseldiğine dikkat çeken Tanrıkulu, , cinsel istismarda bulunanlara takdir indirimi uygulanmaması, cezaların caydırıcılığının artırılmasında etkili ve sürekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis araştırma önergesi verdi.

Meclis araştırma önergesi şöyle:

"Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, 2018 yılı Temmuz ayında en az 433 çocuk istismara maruz kalmış, 22 kadına ise cinsel şiddet uygulanmıştır. Yine aynı verilere göre 37 kadın öldürülmüştür.

Ayrıca 2018 yılı Temmuz ayında, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 392 çocuğun hamile kaldığına dair haberler basına yansımış ve durumun adli makamlara bildirilmediği iddiaları da gündeme gelmiştir.

2018 Temmuz ayında açıklanan İHD Adana Şubesi Kadın Hakları Komisyonu’nun kadın ve çocuklara yönelik hak ihlallerine ilişkin raporunda; 2018 yılının ilk 6 ayında en az 120 kadın ve 7 çocuğun öldürüldüğü, 32 kadının cinsel saldırıya, 102 kadının tacize ve 189 çocuğun ise cinsel istismara maruz bırakıldığı belirtilmiştir.

Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği ise "2016 Çocuk İstismarı Raporu"nda, son 10 yılda çocuk istismarı vakalarının yüzde 700 arttığını ifade etmiştir. Verilere göre, dünyada son 4 yılda (en son 2016 yılı olmak üzere) çocuklara yönelik taciz veya şiddet uygulamalarının yüzde 90 arttığı, tecavüzcülerin tahminen % 5’nin ortaya çıkarken % 95’nin gizli kaldığı, ensest ilişkilerin ise binde birinin ortaya çıktığı belirtilmiştir.

Adliyelerdeki 4 tecavüz davasından birinin çocuklarla ilgili olduğu, Adalet Bakanlığı’nın 2014 verilerine göre, her ay Adli Tıp Kurumuna 650 çocuk cinsel istismarı vakasının gönderildiği, gerçekleşmiş vakalardan mahkemenin %50 zihinsel engelli çocuğa istismarda bulunan kişiye indirim uyguladığı, iyi hal ve saygın tutum indirimlerinin devam ettiği, açılan toplam dava sayısının 40.266, karar çıkan dava sayısının 24.825 ve mahkûmiyet kararının 13.968 olduğu ifade edilmektedir.

TÜİK verilerine göre ise, çocuk mağdur sayısı 2014 yılında 74.064 iken, 2016 yılında 83.552’ye yükselmiştir.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne göre, 2006 yılında çocuk cinsel istismar hükümlülerinin yüzdesi %42.5 iken, 2016 yılında bu oran %58.8’e yükselmiştir.

Ayrıca Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASUMA) Türkiye’de Çocuk İstismarı Raporu 2017 verilerine göre, cinsel suç mağduru olan çocukların yüzdesi 2014 yılından 2016 yılına kadar %33 artmıştır. Türkiye’de 27 ilde 30 Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) bulunurken, 2011 Ocak – 2016 Mayıs tarihleri arasında ÇİM’lere Türkiye genelinde 21.068 olgu başvurmuştur ve vakaların %85’i kız, %15’i erkek çocuktan oluşmaktadır.

Çocuklarımızın cinsel istismardan, tecavüzden ve her türlü sapkınlıktan etkin olarak korunması gerekmektedir

Çocuk Koruma Kanunu yetersiz olup, çocukların cinsel istismarına ilişkin yasal mevzuatın daha ayrıntılı bir biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. Geçmişte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, çocuğun cinsel istismarının önlenmesi konusuna aktif ve etkin bir biçimde müdahil olamamışken ve Türkiye genelinde kadın cinayetleri artarak yaşanırken, ilgili Bakanlığın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adı altında çocuk ve kadınları her türlü şiddet ve istismardan nasıl etkin olarak koruyacağı ve somut tedbirler alacağı izaha muhtaçtır.

Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kamu kurumları ile işbirliği yapılarak, aileler ve öğretmenler bilgilendirilmeli, eğitim programları geliştirmelidir.

İstismar yargılamalarında takdiri indirimlerin uygulanmasının önüne geçilmeli, yargılama neticesinde başlayan infaz aşamasında koşullu salıverilme uygulamasının değiştirilmesi gerekmektedir.

Çocuklarımızın ve kadınların cinsel istismara uğraması ve şiddet görmesinin önüne geçilerek, yaşanan mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi, cinsel istismarda bulunanlara takdir indirimi uygulanmaması ve verilen cezaların caydırıcılığının artırılması hususunda etkili ve sürekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasa'nın 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ederim."