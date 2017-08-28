CHP'li Tanrıkulu: Berfo Kırbayır'’ın ölümü nedeniyle davanın düşmesinin istendiği iddiası doğru mudur?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Berfo Kırbayır’ın ölümü nedeniyle davanın düşmesinin istendiği iddiası doğru mudur?" diye sordu.

Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanlığı’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gönderdiği “Berfo Ana öldü, dava düşsün” savunmasını Başbakan Binali Yıldırım’a sordu. Tanrıkulu, yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu önergesinde, “Berfo Kırbayır’ın ölümü nedeniyle davanın düşmesinin istendiği iddiası doğru mudur” dedi.

Tanrıkulu’nun önergesi ve gerekçesi şöyle:

12 Eylül Darbesinden sonra gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır’ın yakınlarının açtığı dava halen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde sürmektedir. Son olarak AKP Hükümeti tarafından yapılan savunmada, Cemil Kırbayır’ın annesi Berfo Kırbayır’ın davayı açtıktan iki yıl sonra öldüğü, varislerinin ise davayı sürdürme yönünde niyetlerini gösteren bir belge olmadığı, bu nedenle davanın düşmesi gerektiği iddia edilmiştir.

Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın yargılandığı 12 Eylül Davasında sanıkların suçlandığı olaylar arasında Cemil Kırbayır'ın öldürülmesi de bulunmaktaydı. Bu nedenle Berfo Kırbayır davanın müdahilleri arasındaydı. 2010 yılında dönemin Başbakanı Cumartesi Anneleri ile buluşmuştu ve Cumartesi Annelerinin arasında Berfo Kırbayır da bulunmaktaydı.

- Berfo Kırbayır’ın ölümü nedeniyle davanın düşmesinin istendiği iddiası doğru mudur?

- Konusu ne olursa olsun insan hakları ihlali nedeniyle açılan bir davada, davaya katılanların ölümü, hak ihlalini ortadan kaldırmakta mıdır?

- Davaya katılanların ölümünün, hak ihlalini ortadan kaldıracağı gibi bir savunma yöntemi kim tarafından hangi gerekçe ile ortaya konulmuştur?

- 12 Eylül Döneminde ve 90'lı yıllarda zorla kaybedilenlere ilişkin soruşturmaların akıbeti nedir? Kaç soruşturma sürmektedir? Soruşturmaların dökümü nedir?

- Zorla kaybedilenlere ilişkin olarak AİHM tarafından verilen kararların dökümü nedir?

- AKP Hükümetleri döneminde insan hakları literatüründe “zorla kaybetme/kaybedilme” olarak geçen kaç olay yaşanmıştır?

- 15 Temmuz Darbe Girişimi sebebiyle gözaltına alındığı iddia edilen ve sonra kendilerinden haber alınamayan yedi kişinin (Sunay Elmas, Mustafa Özgür Gültekin, Hüseyin Kötüce, Turgut Çapan, Mesut Geçer, Önder Asan ve Ayhan Oran) durumu hakkında bir gelişme var mıdır?