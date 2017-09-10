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Politika

CHP'li Tanrıkulu: Beni hedef gösteriyorlar

"Ben tek başına bir adamım. Ama onların etrafında onlarca koruma var"

10 Eylül 2017 16:39

Silahlı İnsansız Hava Araçları'na (SİHA) ilişkin açıklamalarına yönelik eleştirilerin artık “tehdite” döndüğünü söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Sezin Tanrıkulu, “Beni hedef gösteriyorlar, ben tek başına bir adamım” dedi.

Sezgin Tanrıkulu’nun açıklaması şöyle:

Bu fotoğraf olaydan iki ay önce aynı yerde çekilmiş, piknik yaptıkları yer. Ayakta olan, ölen Mehmet Temel şu anda aramızda yok. Oturan İbrahim ise tutuklu, İsmail ise şu anda hastanede, ağır yaralı. Ben bunların sivil olduklarını söylüyorum. Bunlar dağda terörist değil.

Bunlar siviller ve vurulmuşlar. Bunların tümünü bütüm Hakkari tanıyor. Beni suçlamakla bu gerçekleri örtemezler. Bana gelen kesin bilgi olmasa ben paylaşmazdım. Ben ifade özgürlüğümü kullanmazsam vatandaş nasıl kullanacak. Yine soruyorum; bu emri verenler hakkında bir işlem yaptınız mı? Ölenler sivil, elinde silah olan teröristler değil ve kendi imkanlarıyla hastaneye gelmişler. Dün Bakanlar Kurulu'nun tüm üyeleri beni neredeyse hedef gösterdiler, ben tek başına bir adamım. Ama onların etrafında onlarca koruma var. Binlerce tehdit aldım sosyal medyada.

 

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