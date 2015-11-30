CHP'li Tanrıkulu, AKP'li milletvekillerine "Lanet olsun size" diye isyan edip konuşmasını yarıda bıraktı

HDP grubunun Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesi ile ilgili Meclis araştırması açılması önerisinin öne alınması ile ilgili önerisinin görüşmelerinde söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, AKP sıralarından gelen eleştiriler üzerine “Lanet olsun” diyerek konuşmasını yarım bırakıp kürsüden indi.

Hürriyet'ten Selahattin Dönmez'in haberine göre, CHP adına söz alan ve Tahir Elçi ile birlikte çalıştıklarını, 25 yıllık dostlukları bulunduğunu söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, “Kendisi ile 25 yıldır çalışma arkadaşlığım ve dostluğum var. Hazin bir biçimde yaşamını yitirdi. İşini iyi yapan bir insan hakları savunucusuydu. Kendisini karşılayacak faili meçhul maktullerin akıbetine uğradı” dedi ve “Sizlerin üstünü örtmeye çalıştığınız faili meçhuller” diye devam etti.

AKP milletvekillerinin, bu sözlere tepki göstermesi üzerine Meclis Başkanı İsmail Kahraman’dan sataşmaları önlemesini isteyen Tanrıkulu, tepkilerin devam etmesi üzerine “Lanet olsun” diyerek konuşmasını yarım bırakıp kürsüden ayrıldı. Tanrıkulu, kayıtlara geçmesi için konuşma metnini Meclis Başkanı Kahraman’a verdi.