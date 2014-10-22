CHP'li Tanrıkulu: Ak Saray kaçak bina konumunda mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, 29 Ekim Cumhuriyet resepsiyonuyla açılışı resmileşecek. Atatürk Orman Çiftliği’ndeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kaçak bina olup olmadığını Meclis gündemine taşıdı. “Kalkınma Bakanlığından yapılan kaynak aktarımlarının, bakanlığın 7 yıllık ödeneğinin toplamının son üç yılda harcandığının ve rakamın 1 milyar 568 milyon TL’ye ulaştığı iddia edilmektedir” diyen Tanrıkulu, ”Eğer sit alanı üzerinde yapılmışsa, Başbakanlık Sarayı (Cumhurbaşkanlığı Sarayı) için iskan oturma izni alınmış mıdır” dedi.

Tanrıkulu’nun, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

-AOÇ’deki yeni Başbakanlık Sarayı (Cumhurbaşkanlığı Sarayı) için, Kalkınma Bakanlığı bütçe ödeneğinden ne kadar kullanıldığı bilinmemektedir. Türkiye’nin kalkınma önceliklerine uygunluğu ve kamu yatırımlarını hızlandırma ödeneğinin kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapılması önem arz etmektedir.

-Kalkınma Bakanlığına Başbakanlık Sarayının (Cumhurbaşkanlığı Sarayının) bir an önce bitirilmesi için talimat verildiği iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, bu talimatı kim vermiştir?

-Cumhurbaşkanının “Yeni yapılan binalara Cumhurbaşkanlığı olarak taşınmayı planlıyoruz. Şu andaki Cumhurbaşkanlığı binasına da, aynı zamanda konutlara da Başbakanımızın taşınmasını aramızda planlamış durumdayız.” ifadesi doğrultusunda, Başbakanlık Sarayının Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak kullanılması için yapılan bir protokol var mıdır? Varsa içeriği nedir?

-AOÇ’de yapımı devam eden Başbakanlık Sarayının (Cumhurbaşkanlığı Sarayının) isminin “Ak Saray” olacağı iddiası doğru mudur?

-7/30737 sayılı yazılı soru önergeme verilen cevapta “Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü mülkiyetinde olan arazi varlığının tamamını kapsayacak SİT derece değişikliği yapılmamıştır.” ifadesi yer almaktadır. Bu durumda, Atatürk Orman Çiftliği’nde SİT derece değişikliği yapılan arazi varlığı ne kadardır?

-Sit derece değişikliği yapılmadığı göz önünde bulundurulduğunda, AOÇ’de yapımı devam eden Başbakanlık Sarayı (Cumhurbaşkanlığı Sarayı) sit alanı üzerinde nasıl ve hangi gerekçe ile inşa edilmiştir?

-Eğer sit alanı üzerinde yapılmışsa, Başbakanlık Sarayı (Cumhurbaşkanlığı Sarayı) için iskan oturma izni alınmış mıdır? Eğer gerekli yasal izinler alınmadıysa ve sit alanı üzerinde yapıldıysa, Başbakanlık Sarayı (Cumhurbaşkanlığı Sarayı) kaçak bina durumunda mıdır?