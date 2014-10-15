CHP'li Tanrıkulu: 3 IŞİD teröristi için MİT’in 6. maddesi devreye mi sokuldu?

İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na, “Niğde’nin Ulukışla İlçesi’nde 20 Mart 2014 tarihinde bir polis ile bir astsubayı şehit eden, bir vatandaşı da öldüren IŞİD terör örgütü üyesi 3 terörist için MİT Yasası 6. maddesinin devreye sokulduğu iddiası doğru mudur” diye sordu.

Tanrıkulu’nun, Başbakan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi şöyle:

“17 Nisan 2014'te kabul edilen ve kamuoyunda MİT Yasası olarak bilinen kanunun ‘Türk vatandaşları hariç olmak üzere, tutuklu veya hükümlü bulunanlar, milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hâllerde Dışişleri Bakanının talebi üzerine, Adalet Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilir veya başka bir ülkede tutuklu ve hükümlü bulunanlar ile takas edilebilir’ ifadesiyle belirtilen 6. Maddesi, 2014 yılı içerisinde uygulanmış mıdır?

-Uygulandıysa, Dışişleri Bakanının talebi üzerine, Adalet Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile başka ülkelere iade edilen tutuklular ve hükümlülerin kimlikleri nedir ve iade edildikleri ülkeler hangileridir?

-Niğde’nin Ulukışla İlçesi’nde 20 Mart 2014 tarihinde bir polis ile bir astsubayı şehit eden, bir vatandaşı da öldüren IŞİD terör örgütü üyesi 3 terörist Çendrim Ramadani, Muhammed Zakiri ve Benjanin Xu için de MİT Yasası 6. Maddesinin devreye sokulduğu iddiası doğru mudur?

-İddia doğruysa, Çendrim Ramadani, Muhammed Zakiri ve Benjanin Xu adlı IŞİD terör örgütü üyeleri hangi tarihte ve hangi ülkeye ya da ülkelere iade edilmişlerdir?