CHP’li Tanal'dan Sarraf, Erdoğan, Bağış, Çağlayan ve Güler hakkında suç duyurusu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Rıza Sarraf’ın kuryesi Adem Karahan’ın yurtdışına çıkarılan altın trafiğiyle ilgili açıklamalarının ilgili yasalar kapsamında yeni delil niteliği taşıdığı gerekçesiyle Rıza Sarraf, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, dönemin Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ve dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler ve diğer kamu görevlileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Adem Karahan son açıklamalarında, Rıza Sarraf’ın kuryesi olduğunu, eski para ile katrilyonlarca lira değerinde Altını yurt dışına çıkarttıklarını, gümrük memurlarının kendilerine hiç zorluk çıkartmadığını, Reza Zarrab'ın bu paraların yüzde 4'ünü bazı siyasetçilere dağıttığını’ iddia etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu tam metni şöyle:

Yakın zamanda Reza Zarrab'ın kuryesi olduğu iddia edilen Adem Karahan adlı kişinin itirafları kamuoyunun gündemine düşmüştü. Adem Karahan Reza Zarrab'ın kuryesi olduğunu, eski para ile katrilyonlarca lira değerinde Altını yurt dışına çıkarttıklarını, gümrük memurlarının kendilerine hiç zorluk çıkartmadığını, Reza Zarrab'ın bu paraların yüzde 4'ünü bazı siyasetçilere dağıttığını, Reza Zarrab'ın iletişim içinde olduğu siyasetçilerin arasında AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından koruma altına alınarak Yüce Divana gönderilmeyen dönemin Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, dönemin Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ve dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'in olduğunu iddia etmişti.

Ayrıca yine 17 25 Aralık soruşturmalarının sonrasında dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın talimatı üzerine Reza Zarrab'ın şirketlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Mehmet Eryılmaz tarafından bir inceleme raporu hazırlanmış, bu geniş kapsamlı rapor Reza Zarrab'ın tam 89 kez ihraç ettiği altını ithal ettiğini ve yine aynı altını ihraç edip tekrar ithal ettiğini, bu şekilde hile ile ihracat şampiyonu olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra Zarrab'ın paravan şirketleri ve ülkeler arası yasak para ve altın sokan faaliyetleri de raporda yer aldı. Ancak bu rapor Maliye Bakanlığı'na sunulduğu halde 11 aydır raflarda bekletiliyor ve Bakanlıklarca Zarrab hakkında suç duyurusunda bulunulmuyor.

Bu haberlerin medyaya yansıması üzerine yeni delilerin ortaya çıktığını ve bu deliller ile hakkında takipsizlik kararı verilen Reza Zarrab hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 172’nci maddesinin 2’nci bendine göre; Kovuşturmaya yer olmadığına karar verildikten sonra yeni bir delilin meydana çıkması halinde aynı fiilden dolayı tekrar kamu davası açılabilmektedir ibaresine binaen tekrar soruşturma açılması gerektiğini belirten CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal 22.07.2015 tarihinde Reza Zarrab, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, dönemin Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ve dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler ve diğer kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suçlar:

1-REZA ZARRAB (İran asıllı işadamı)

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 252’nci maddesi gereğince Rüşvet, 220’nci maddesi gereğince suç örgütü kurmak, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nu muhalefeten kaçakçılık suçları

2-EGEMEN BAĞIŞ (Suçun işlendiği dönemin Avrupa Birliği Bakanı)

3-MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (Suçun işlendiği dönemin Ekonomi Bakanı)

4-MUAMMER GÜLER (Suçun işlendiği dönemin İçişleri Bakanı)

5-RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Suçun işlendiği dönemin Başbakanı)

- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 250’nci maddesi gereğince İrtikap, 220’nci maddesi gereğince suç işleme maksadıyla örgüt kurma, üye olma, örgüt adına suç işleme, 257’nci maddesi gereğince görevi kötüye kullanma, 235’inci maddesi gereğince ihaleye fesat karıştırma, 281’inci maddesi gereğince Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nu muhalefeten kaçakçılık suçları,

6-Ekonomi Bakanlığı sorumlu kamu görevlileri

7-MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) sorumlu kamu görevlileri

8-Hazine Müsteşarlığı sorumlu kamu görevlileri

9-Maliye Bakanlığı sorumlu kamu görevlileri

10-Gelirler İdaresi Başkanlığı sorumlu kamu görevlileri

11-Gümrük Müsteşarlığı sorumlu personeli

12-Emniyet Genel Müdürlüğü sorumlu personeli

-5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 279’uncu maddesi gereğince kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, 281’inci maddesi gereğince Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve 257’nci maddesi gereğince Görevi Kötüye Kullanma suçu.